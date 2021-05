Vaccini Pfizer: allerta scorte, in frigo meno di un milione di dosi

3' di lettura

Scorte del vaccino anti-Covid Pfizer quasi esaurite in alcune Regioni, dosi AstraZeneca ferme nei frigoriferi. È la situazione della campagna vaccinale delle ultime ore, mentre sono state aperte le prenotazioni per la fascia d’età 50-59 che nella sola Lombardia hanno fatto registrare 341mila adesioni. Incertezze che hanno riflessi sulla capacità di mantenere costante la velocità delle 500mila somministrazioni giornaliere fissata dal commissario per l’emergenza Covid Paolo Figliuolo: domenica 9 maggio sono state somministrate 369.075 con l’ormai consueto calo che si registra nei giorni festivi. La media degli ultimi sette giorni è 459mila dosi quotidiane e solo in due occasioni (il 6 e 7 maggio, si è andati oltre quota 500mila).

Pfizer, allerta scorte di Lazio e Campania

Sono previsti per la prossima settimana nuovi arrivi Pfizer. Al momento le scorte sono ridotte a 990mila dosi. Il tasso di utilizzo è del 94% e alcune Regioni hanno già lanciato l’allarme. Il Lazio ha annunciato l’esaurimento degli slot per prenotare Pfizer a maggio (in frigo ne rimangono 85mila dosi). «Ricordiamo che tutti i vaccini sono sicuri ed efficaci», ha spiegato l’unità di crisi regionale. Anche il presidente della Campania Vincenzo De Luca lamenta l’esaurimento di vaccini Pfizer (la regione ha usato il 96% delle dosi ricevute) e ha annunciato la chiusura del «grande centro vaccinale della Asl 1 alla Mostra d’Oltremare» e probabilmente quello di Capodichino. Il responsabile del coordinamento delle vaccinazioni per l’unità di crisi della Campania sul covid19, Ugo Trama, ha spiegato che «la chiusura di alcuni centri vaccinali per questi giorni non vuol dire che è sospesa l’attività, semplicemente per mantenere il nostro target anche di 50mila dosi al giorni arriviamo al lunedì con dosi carenti visto che Pfizer arriva il mercoledì».

Astrazeneca: il 22% in frigo

Resta invece alta la disponibilità di AstraZeneca e Johnson & Johnson. Nel primo caso è stato somministrato il 78% delle dosi distribuite (5,1 milioni su 6,6 milioni), nel secondo il 50% (ma i numeri sono decisamente più piccoli con 342.800 dosi consegnate). Pesa però la diffidenza nei confronti di AstraZeneca. Ci sono alcune Regioni in cui le percentuali di utilizzo del preparato dell’azienda anglo-svedese restano decisamente basse. In Sicilia è al 53%, in Basilicata al 60%. Alcune Regioni si sono fatte avanti per accogliere le dosi di AstraZeneca in eccesso rimaste altrove nei magazzini . L’ultimo è stato il presidente del Piemonte, Alberto Cirio.

Gli eventi speciali per smaltire dosi

Si cerca di recuperare con iniziative speciali, come l’Astranight in Basilicata: la notte di somministrazione “libera” del vaccino AstraZeneca a chi ha un’età fra 60 e 79 anni è stata però un mezzo flop, perché delle 750 dosi disponibili ben 500 sono rimaste inutilizzate. È andata meglio a Rieti, dove l’«open days» della Asl locale ha organizzato tra sabato e domenica presso il Centro vaccinale della Caserma Verdirosi una vaccinazione dedicata agli over 50 e alle categorie prioritarie senza limiti di età. In due giorni sono state somministrate 1.030 dosi di vaccino AstraZeneca, di cui 600 con prenotazione sul posto.

Over 50, la Sardegna non parte: prima gli operatori turistici

Hanno preso il via lunedì 10 maggio, come da indicazioni del commissario Figliuolo, le adesioni per le persone nate fino al 1971. Non tutte le regioni, però, si sono adeguate. Tra queste la Sardegna, che è arrivata all’appuntamento quando ancora sta concludendo la vaccinazioni di categorie prioritarie come i fragili. Non solo: prima dei 50enni, che resteranno così in attesa senza al momento poter contare su una data, saranno vaccinati gli operatori turistici, per consentire loro di ripartire con la stagione estiva ormai alle porte.