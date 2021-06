Vaccini, quando raggiungeremo l’immunità in base al target di Figliuolo

2' di lettura

Vaccinare l’80% della popolazione entro settembre. Una platea nella quale è stata ora inserita anche la fascia d’età 12-15 anni, inizialmente esclusa per motivi sanitari. È questo l’obiettivo della campagna vaccinale indicato dal generale Figliuolo nel corso dell’audizione sul decreto Sostegni bis lo scorso 7 luglio. La platea, in base ai dati Istat relativi alla popolazione over 12 residente in Italia, è di 53,4 milioni di persone. Il target da vaccinare (80% della platea) per raggiungere di fatto l’immunità di gregge è perciò di 42,7 milioni di persone. Attualmente sono oltre 13 milioni le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Quando raggiungeremo l’immunità

In base alle elaborazioni di Lab24 l’ultima media mobile a 7 giorni di dosi somministrate ogni giorno in Italia è di 534.503 (di queste 46.253 sono monodose). A questo ritmo ci vorrebbero 3 mesi e 14 giorni per coprire l’80% della popolazione vaccinabile. L'obiettivo sarebbe raggiunto il giorno 21 settembre 2021. In linea perciò con le previsioni del governo

Come si calcolano i giorni necessari

La popolazione italiana secondo gli ultimi dati Istat ammonta a 59.257.566 residenti. Il target del governo è vaccinare l'80% della popolazione vaccinabile (over 12). Il numero di giorni necessario risulta quindi dalla divisione tra il numero di dosi rimanenti da somministrare e il numero medio (media mobile a 7 giorni) di dosi somministrate ogni giorno.

Vaccino, le dosi giornaliere somministrate in Italia





Le diverse ipotesi

Le consegne, però, aumenteranno dal secondo trimestre 2021 per crescere ancora durante il terzo. Sulla base di queste previsioni sono ipotizzabili diversi scenari, consultabili sempre su Lab24. Si parte dall'ipotesi che il piano proceda alle condizioni attuali, mantenendo il rapporto tra dosi consegnate e quelle preventivate inizialmente anche nei prossimi mesi. Per passare ad altre casistiche, fino a quella che il numero di dosi disponibili nei mesi futuri sia esattamente pari a quello previsto dal piano vaccini.