Vaccini, tempi e modalità per l’immunità di gregge: cosa cambia tra le regioni

Piemonte e Veneto, meta nella seconda metà di settembre

Due grandi Regioni arriveranno all’immunità di gregge solo nella seconda metà di settembre: sono il Piemonte e il Veneto. Il primo, secondo i propositi del presidente Alberto Cirio, potrebbe «raggiungere il target delle 40mila dosi giornaliere somministrate» grazie al contributo delle vaccinazioni in azienda; la seconda ha registrato una forte adesione da parte dei più giovani che si sono registrati per poter ricevere il vaccino. «All’immunità di gregge, se si procede così, con il coinvolgimento dei giovani, ci arriviamo in fretta», ha commentato il presidente veneto Luca Zaia. Per ora la previsione è il 20 settembre. Pesa sul ritmo veneto della vaccinazione anche la scelta di Zaia di non organizzare «gli open day per gli under 60 con AstraZeneca e Johnson&Johnson. Ci rifacciamo alla direttiva dell’Aifa. Non è una mancanza di attenzione, è legittimo fare l’open day ma noi seguiamo le indicazioni dei nostri tecnici, che condividiamo. Non tifiamo per un vaccino piuttosto che un altro, per noi non tutti i vaccini sono uguali».

Il caso Trentino

Tempi più lunghi in Trentino: è l’unico territorio in cui la copertura del 70% della popolazione è prevista a ottobre (il 4). Qui l’adesione ai vaccini continua a registrare diffidenza nei confronti di AstraZeneca (63% di dosi somministrate rispetto a quelle ricevute, la media nazionale è venti punti superiore). Nel Trentino, inoltre, si registra la più bassa percentuale di dosi inoculate ogni 100mila abitanti: 58.860 (-8% rispetto alla media nazionale e -14,5% rispetto al Molise, primo in graduatoria).