Vaccini, questa settimana non oltre 200mila al giorno. Mancano le dosi

Governo in pressing sulle regioni

Uno dei nodi è rappresentato dal fatto che ancora una volta le Regioni non si stanno muovendo come dovrebbero. Da questo punto di vista, le priorità sono due. La prima: convincerle a intaccare le scorte. Il Commissario per l’emergenza Figliuolo ha lanciato un messaggio chiaro: le dosi non vanno tenute inutilizzate nei frigoriferi, vanno usate anche perché per i richiami si potrà attingere alle scorte custodite nell’hub di Pratica di Mare.

Amministrazioni in ordine sparso

La seconda priorità è evitare che le Regioni procedino ancora in ordine sparso. Il presidente del Consiglio Mario Draghi lo ha detto chiaramente in occasione della conferenza stampa per la presentazione del decreto “Sostegni”: è sbagliato, ha sottolineato, che le Regioni vadano «in ordine sparso» sui vaccini. Il governo ha chiesto ai governatori un cambio di passo. Figliuolo coordina, con l'aiuto di esercito e Protezione civile, la distribuzione delle fiale da Nord a Sud e l'apertura dei nuovi punti vaccinali che nelle ultime tre settimane sono aumentati del 25%, salendo a 1.868.L'obiettivo è passare, entro un mese, dalle attuali 200mila somministrazioni al giorno al mezzo milione, ma per farlo serve, anche, l'impegno di tutte le Regioni, alcune delle quali, in questo primo trimestre hanno faticato di più. Figliuolo e il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio hanno raggiunto Palazzo Chigi per fare il punto con il capo del Governo. Obiettivo: fare in modo che i vaccini vengano somministrati in maniera standard su tutto il territorio nazionale, in maniera uniforme e non a macchia di leopardo: sotto la lente per un uso delle dosi a disposizione ancora al di sotto del potenziale Lombardia, Calabria, Liguria e Sardegna.

Una piattaforma nazionale per le prenotazioni

Anche per questo si ragiona su una piattaforma nazionale di supporto alle Regioni per le prenotazioni, di raccordo tra i vari territori e che possa omogeneizzare la campagna in tutto il Paese. «Non è possibile avere 21 sistemi sanitari regionali che vanno in ordine sparso e che una piattaforma dedicata alla vaccinazione non abbia funzionato, considerato che ci sono mesi di lavoro dietro», ha messo in evidenza il vice ministro alla Salute Pierpaolo Sileri, soprattutto dopo il caso in Lombardia per il malfunzionamento del sistema informatico Aria e gli sms non pervenuti per le convocazioni all'hub di Cremona. Entro fine mese in Lombardia dovrebbe arrivare la soluzione con il passaggio al portale di Poste Italiane, scelto proprio dal vice presidente Letizia Moratti per sostituire Aria nella gestione delle prenotazioni, esautorando di fatto la società regionale.

All'appello mancherebbero - secondo liste delle previsioni del primo trimestre - almeno 4 milioni di dosi, pur prevedendo l'arrivo di altre 2 milioni entro il 3 aprile

Lazio virtuosa, Lombardia in difficoltà

Il Lazio, oltre ad aver utilizzato l'83,4% delle dosi consegnate, ha già riprogrammato tutte le 25mila vaccinazioni saltate nei quattro giorni di blocco AstraZeneca e le recupererà in una settimana. In Lombardia, al contrario, le somministrazioni procedono più lentamente e si registrano disagi in varie province per problemi di funzionamento della piattaforma di prenotazione. «Stiamo lavorando con tutte Regioni per accelerare - ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza su Rai1 -. Alcune sono partite più velocemente, altre stanno recuperando». Non mancano le proteste dei governatori. «Con una mail alla Regione Liguria sono state tagliate circa 60mila dosi di AstraZeneca, cioè il 60% delle consegne di aprile, facendo saltare tutta la programmazione», ha attaccato il ligure Giovanni Toti.

Il nodo della presenza di un medico in farmacia



L'arruolamento di personale intanto prosegue. Il ministero della Salute, è pronto a far entrare in campo nuove forze, con 164.800 medici (42mila sono quelli di famiglia, 38mila gli specializzandi, 7mila i pediatri, 14.800 gli specialisti ambulatoriali, 63mila gli odontoiatri), fino a 270mila infermieri e 19mila farmacie coinvolte. Ma su quest'ultimo caso la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici ha posto i suoi paletti: «Il medico dev'essere presente in ogni sede vaccinale, comprese le farmacie e le parafarmacie» per raccogliere il consenso informato e garantire l'intervento in caso di necessità.