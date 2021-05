Vaccini, il responsabile scientifico della campagna del Lazio Ieraci: «Digitale e territorio per la medicina del futuro»

2' di lettura

Un «meccanismo vincente». Che unisce il digitale con un'organizzazione capillare sul territorio, che coinvolge i medici di famiglia, i farmacisti e anche i pediatri. E contemporaneamente «un'organizzazione flessibile che nei prossimi mesi a seconda di come andrà la pandemia ci consentirà di superare i grandi hub, messi in piedi per la vaccinazione di massa e puntare su una vaccinazione affidata alle strutture del Sistema sanitario regionale». Roberto Ieraci lavora senza pause alla campagna vaccinale anti coronavirus del Lazio, di cui è responsabile scientifico, a fronte della sua esperienza decennale come responsabile delle vaccinazioni della Asl Roma1. E guarda già al futuro, pensando al Covid ma anche a tutte le vaccinazioni dei cittadini, a partir dall'infanzia.

La formula: incrociare il modello americano, con quello israeliano e inglese

«Abbiamo incrociato il modello americano. Per quanto riguarda la piattaforma digitale, con quello israeliano e inglese: andare noi verso le persone, per renderla il più disponibile possibile, spiegare e convincere». È quella «medicina di prossimità e personalizzata che resta l'obiettivo principale, nella prevenzione, nella cura, nella vaccinazione. Il medico di base conosce i pazienti, ci sono i fragili, gli immunodepressi, le persone che hanno subito trapianti. La conoscenza dei dati ci contente un approccio sempre più personalizzato. In questa strategia la Regione ha avuto un atteggiamento illuminato».

L’importanza di “fare tesoro” dell’esperienza della vaccinazione di massa anti Covid

E anche la scelta degli open day nei fine settimana risponde all'esigenza di favorire l'accesso alla vaccinazione.Ma l'esperienza di questi mesi non deve andare dispersa. La vaccinazione di massa contro il Covid, spiega Ieraci, ha consentito di acquisire una serie di dati che si trasferiranno sulla gestione di tutte le vaccinazioni. Dal commissario straordinario è arrivata l'indicazione di gestire la partita dei richiami con la struttura del Servizio sanitario nazionale: «è questo l'impegno, la grande mole di dati e la piattaforma informatica oggi ci consentono di raggiungere moltissime persone e potremo superare la comunicazione di carta. Digitale e, ripeto, medicina di prossimità», sottolinea Ieraci.

Serve un insegnamento diffuso della vaccinologia

Il responsabile scientifico della campagna vaccinale del Lazio auspica un insegnamento diffuso della vaccinologia, per dare competenze adeguate a chi sarà chiamato a vaccinare: «è una disciplina a sé distinta, diversa dall'immunologia. Andrebbe studiata, bisogna far sì che le nuove leve di medici e infermieri abbiamo la conoscenza adeguata per vaccinare, spiegare alle persone i benefici delle vaccinazioni, con competenza».

