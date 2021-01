Ema, via libera ad AstraZeneca. L’azienda pubblica il contratto (ma oscura alcuni dati)

Von der Leyen: la clausole sono superate

La pubblicazione del contratto con AstraZeneca è uno degli ultimi atti del conflitto esploso con un imprevisto che rischia di compromettere i piani vaccinali della Ue. AstraZeneca ha comunicato il 22 gennaio che avrebbe recapitato meno vaccini del previsto nel primo trimestre dell’anno, intralciando le campagne già attivate su scala comunitaria dai singoli governi. In un primo momento era sembrato che il gap di vaccini disponibili equivalesse a un calo del 60% rispetto agli stock preventivati, ma fonti Ue hanno fatto emergere successivamente che si tratterebbe del 75% in meno dei vaccini promessi a Bruxelles. Le giustificazioni fornite dall’azienda non hanno convinto l’esecutivo comunitario, portando a tre incontri di chiarimenti e la domanda - oggi esaudita - di rendere accessibile il testo dell’intesa.

Uno dei punti più controversi nella questione era emerso dalle parole di Pascal Soriot, l’amministratore delegato di AstraZeneca, in una intervista a un gruppo di testate europeo. Soriot ha sostenuto che il contratto vincolasse l’azienda di fare il «il miglior sforzo possibile» per la produzione e la consegna nei tempi del vaccino, una formula che di fatto avrebbe escluso scadenze o obblighi particolari. La Commissione ha respinto in toto la ricostruzione, spiegando che quella clausola andava intesa prima della produzione effettiva dei vaccini e, a maggior ragione, del via libero dell’Agenzia europea del farmaco atteso entro oggi 29 gennaio. In una intervista a Deutschlandfunk, un’emittente radiofonica tedesca, ha chiarito ulteriormente la questione: la clausola del cosiddetto best effort «si applicava fino a quando non fosse chiaro se potevano sviluppare un vaccino. Quel tempo è ormai passato. Il vaccino è qui».

Dal blocco dell’export alla condivisione dei brevetti, l’offensiva della Ue

L’escalation potrebbe inasprirsi ancora. La Commissione europea ha adottato, con procedura d’urgenza, un meccanismo di trasparenza e autorizzazione che permette agli stati membri di bloccare l’export di vaccini prodotti nella Ue oltre ai confini comunitari. Ma una mossa più dirompente è stata ventilata dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in una lettera inviata ad Austria, Croazia, Danimarca e Grecia. Michel paventa la possibilità di ricorrere all’articolo 122 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il testo prevede che il Consiglio, su proposta della Commissione, possa decidere «misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti».

A quanto scrive il portale Politico, che cita consulenti legali del Consiglio, ci sarebbero i margini per costringere le case farmaceutiche a condividere i propri brevetti e/o i propri impianti produttivi per lo sviluppo di farmaci della concorrenza, come avvenuto - volontariamente - nel caso di Sanofi con il siero di Pfizer-Biontech. Il polso della situazione verrà testato ulteriormente domenica, quando von der Leyen si collegherà per un video-incontro con i rappresentanti di tutte le aziende fornitrici nel portafoglio vaccinale della Ue. Sarà presenta anche il ceo di AstraZeneca, Soriot.