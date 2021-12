Vaccini, scende sotto 6 milioni la quota di chi è ancora senza protezione

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’introduzione del green pass rafforzato, l’obbligo vaccinale esteso a nuove categorie di lavoratori e i timori legati alla variante Omicron del coronavirus stanno erodendo seppur lentamente la platea di chi finora si è sottratto all’immunizzazione anti-Covid. Così per la prima volta la quota dei “no vax” (tra la popolazione con più di 12 anni) scende sotto quota 6 milioni. Dai dati di Lab24 risulta che in attesa della prima dose sono ancora 6,346 milioni ai quali, però, va sottratta la quota di chi è guarito al massimo da sei mesi (368mila dai numeri forniti sul sito del governo). Il risultato è poco sotto i sei milioni: 5,997.

Il confronto con ottobre

Per gli esperti si tratta ancora di un numero preoccupante anche se in netta riduzione rispetto alla situazione del recente passato: due mesi fa (la prima settimana di ottobre) le persone che non avevano aderito alla vaccinazione erano oltre 8 milioni. A dicembre il numero delle prime dosi è cresciuto rispetto all’andamento di novembre e finora ha fatto registrare una media di quasi 32mila iniezioni quotidiane, il doppio rispetto al periodo corrispondente di novembre.

Le fasce d’età

In termini assoluti la categoria no vax più numerosa resta quella dei 40enni: 1,333 milioni risultano ancora senza alcuna dose (erano 1,702 milioni sessanta giorni fa). Al secondo posto i cinquantenni 1,134 (-300mila rispetto a ottobre), seguiti dai più giovani, vale a dire la fascia 12-19 anni: un milione attende la dose ma erano 400mila in più fino a deu mesi fa.

Ragazzi e ragazze con meno di venti anni hanno il primato per la percentuale più alta di “zero vaccinati”: il 21,8%. Ma va ricordato che per loro l’accesso all’immuninizzazione è arrivato più tardi. Il 15,2% dei quarantenni resiste alla vaccinazione, percentuale poco inferiore tra i trentenni (14,5%).

Le Regioni

La fotografia dei non vaccinati tra le Regioni conferma la Sicilia in testa con il 18% di popolazione sopra i 12 anni fuori immunizzazione, seguita da Calabria (16,6%) e dall’Alto Adige (15,6%).