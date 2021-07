Vaccini, sei milioni di under 30 ancora a zero dosi

2' di lettura

Un italiano su due tra quelli vaccinabili (quindi con più di 12 anni) ha completato il ciclo vaccinale con entrambe le dosi. Ma dei 27,3 milioni immunizzati solo una piccola parte (il 7,1%) è composta dagli under 30, la fascia di popolazione più giovane che si sposta maggiormente in estate, proprio in una fase in cui i contagi e il tasso di positività crescono con la variante Delta del coronavirus. È di 6 milioni la popolazione di chi ha meno di 30 anni e non ha ricevuto nessuna dose di vaccino.

Fascia 12-19 anni: i vaccinati solo 458mila

La vaccinazione per ragazze e ragazzi tra i 12 e i 19 anni è partita a giugno, quando la curva delle somministrazioni ha preso a crescere passando in pochi giorni da una media di 10mila inoculazioni a 30mila fino al picco di 40mila nella prima settimana di luglio.

Ma per proteggere i più giovani, anche in vista del ritorno in classe a settembre, la strada è ancora lunga: il 72% (3,27 milioni di persone) attualmente non ha nessuna copertura contro il coronavirus, mentre i completamente vaccinati sono meno di mezzo milione (492mila, 10,8%) e 784mila (17,2%) quelli in attesa del richiamo.

Tra i 20 e 29 anni il 46% senza vaccino

Numeri più alti per la fascia tra i 20 e 29 anni: nessuna dose per il 46% (2,78 milioni di persone), in compenso più di un quarto (il 26%, pari a 1,5 milioni) ha completato l’immunizzazione, mentre il 27,8% (1,68 milioni) è in attesa della seconda dose. La velocità di somministrazione è doppia rispetto alla categoria dei più giovani: il 19 luglio la media quotidiana (calcolata sui sette giorni precedenti) sfiorava le 70mila dosi ma a inizio luglio si è andati anche oltre 80mila.