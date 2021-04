Vaccini, slitta a fine mese l’obiettivo delle 500mila dosi al giorno. Dagli over 80 agli insegnanti: ecco il trend nelle Regioni

4' di lettura

Le somministrazioni in Italia confermano il trend in crescita dell'ultima settimana, con oltre 240 mila al giorno di media. L’obiettivo di 300 mila vaccinazioni quotidiane che erano previste dall'ultimo piano nazionale già per fine marzo, nei piani aggiornati del governo dovrebbe essere centrato a metà mese. Quello delle 500 mila vaccinazioni è slittato a fine aprile. «Tra due settimane staremo a 300 mila dosi al giorno. Ad aprile si incrocia un consistente arrivo di vaccini con la verifica delle capacità dei vaccinatori e dei punti di vaccinazione. Se il sistema regge, e mi porta ad avere 500 mila vaccinazioni al giorno a fine mese, a fine settembre chiudo la campagna» ha confermato al Corriere della Sera il Commissario straordinario all'emergenza, generale Francesco Paolo Figliuolo. Il problema è che con gli 8 milioni di dosi previste ad aprile - comprese le prime 400 mila del monodose Johson&Johnson, che ne ha assicurate 200 milioni all'Ue entro l'anno - se ne potrebbero somministrare in media solo 266 mila al giorno.

Il peso di AstraZeneca

La buona notizia è che 1,3 milioni di dosi del vaccino anti-Covid di AstraZeneca attese in Italia sono arrivate, completando la dotazione rivista per il mese di marzo e rassicurando per ora le Regioni a corto di dosi, dopo i massicci tagli alle forniture dell'azienda anglo-svedese e i ritardi di Pfizer e Moderna. Un'altra buona notizia per la campagna vaccinale è che la Lombardia sta recuperando dopo settimane di difficoltà e ha superato (57,3%) la media nazionale (56,6%) di ultraottantenni vaccinati almeno con una dose.

Il ruolo chiave della Lombardia

Il piano del commissario Francesco Figliuolo guarda con attenzione alla Lombardia, che ha 10 milioni di abitanti - un sesto del totale. Se la regione riesce a raggiungere le 170 mila dosi somministrate al giorno, il mezzo milione e oltre in Italia diventa realistico. In caso contrario, sarà tutto più complicato. In Lombardia è iniziata la prenotazione della fascia 75-79 anni con la piattaforma di Poste, mentre dal 7 all'11 aprile gli over 80 potranno andare a vaccinarsi al sito più vicino a casa senza appuntamento, solo con documento e tessera sanitaria. Gli ultraottantenni lombardi che hanno avuto almeno una dose sono ora il 57,3%, sopra la media nazionale del 56,6%. Un piccolo segnale positivo.Tra le Regioni con buone performance il Lazio promette che - se ci saranno le dosi - dopo Pasqua si andrà oltre le 30 mila iniezioni al giorno.

Trento e Basilicata in testa per vaccinazioni di over 80

Le Regioni, come ormai è noto, si muovono in ordine sparso. Con “performance” molto diverse da un territorio all'altro. Questi gli ultimi dati aggiornati al 2 aprile. Guardando agli over 80, se si tiene conto solo delle prime dosi con Pfizer o Moderna (il richiamo è previsto rispettivamente dopo tre e quattro settimane), la Provincia di Trento è in testa, con il 77% di anziani coinvolti. Segue la Basilicata al 75 per cento. Tra le regioni più grandi sul podio ci sono il Veneto (70 per cento), l'Emilia-Romagna (62%) e il Piemonte (61%). Maglia nera la Sicilia con il 39 per cento. Male anche la Calabria con il 42% e la Toscana con il 46 per cento. Da segnalare che la provincia di Trento è prima anche per over 80 immunizzati con la seconda dose: la copertura è del 53,8% contro una media nazionale del 30,2%.

La campagna per i settantenni premia Bolzano

I settantenni invece sono ancora molto indietro nella campagna vaccinale. Poche regioni sono davvero partite. E infatti la copertura con la prima dose è di poco superiore all'11 per cento. I dati più alti li hanno Bolzano e Trento (20 e 19%), ma anche Lazio, Sicilia e Veneto, intorno al 18-19 per cento. Da segnalare che in Sicilia, colpita dallo scandalo dei dati che sarebbero stati manipolati, 500 chiese aperte per la vigilia di Pasqua accolgono nelle parrocchie anche i 69-79enni da vaccinare.