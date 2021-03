Vaccini, solo Lazio e Toscana hanno avviato la vaccinazione delle persone fragili. Pesa il ritardo sugli over 80

4' di lettura

Sarebbero dovuti essere tra le fasce della popolazione da vaccinare con priorità. Sono le persone fragili.Il condizionale è purtroppo d’obbligo: solo Lazio e Toscana si sono mosse per somministrare i vaccini a questa platea. L’Emilia Romagna si sta muovendo. Insomma, c’è lentezza nel rendere operativo il nuovo piano vaccinale.

Copertura delle persone fragili solo una volta chiusa la fascia over 80

Rivisto di recente dal commissario per l’Emergenza Figliuolo - è stato il terzo aggiornamento in tre mesi - il piano prevede che prima vada chiusa l’operazione di immunizzazione degli over 80. Solo dopo si potrà passare ai pazienti estremamente fragili (persone estremamente vulnerabili; disabilità grave), a cui va somministrato il vaccino Rmna all'interno dei centri ospedalieri. Il problema è che la vaccinazione degli over 80 è ferma al 40% circa del totale (appena il 15% ha ricevuto anche il richiamo). Molto poco, tanto che il Governo si è reso disponibile per inviare, alle Regioni che ne facessero richiesta, equipe di medici e infermieri dell’Esercito e volontari per accelerare sulla copertura di questa particolare fascia.

La strategia del Governo per recuperare

Per superare l’impasse, il Governo assicura di voler destinare le dosi vaccinali disponibili al completamento della Fase 1 del Piano nazionale di vaccinazione alle altre categorie prioritarie e alle persone estremamente vulnerabili, tra cui rientrano per l'appunto i soggetti affetti da patologie oncologiche. Entro 24 ore verranno consegnate circa un milione di dosi del vaccino Pfizer alle Regioni, distribuite in 214 strutture sanitarie. Si tratta del vaccino “made in Usa” che viene somministrato prioritariamente alle persone anziani e a quelle più vulnerabili.

I centri oncologici giocano d’anticipo

Nell’attesa che si superi l’impasse, le persone fragili attendono. In qualche caso, come ad esempio è accaduto per l’Istituto nazionale tumori Regina Elena di Roma, si sono mossi i centri oncologici, che hanno provveduto a vaccinare i malati che hanno in cura. Ma solo, come il caso romano dimostra, laddove si era mossa preventivamente la Regione con una delibera: l’Ifo ha prodotto una lista di persone, l’ha girata alla Asl, e da lì è scattata la convocazione dei pazienti.

Una platea di 160mila persone

In Italia i pazienti oncologici sono circa 160mila. Per il ministero della Salute questi malati rientrano nella categoria ad “elevata fragilità”. Ma il problema riguarda, a seconda della gravità, anche altri tipi di pazienti cronici, come i malati rari, quelli reumatologici e quelli con patologie del sistema immunitario, ora alle prese con il “caos codice”.