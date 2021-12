Vaccini, somministrate 15mila prime dosi in fascia 5-11 anni. Bene il centro-nord, al ralenti il Sud

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono 15.063 le dosi di vaccino anti-covid somministrate nella fascia di età 5-11 anni. È quanto si legge nell'ultimo aggiornamento sulla campagna vaccinale sul sito del governo. Si tratta del primo aggiornamento che riporta anche il dato sulle vaccinazioni dei bambini, al via il 16 dicembre in quasi tutta Italia. Nel Lazio, prima regione a partire, l’iniezione è stata fatta già a 4mila bambini. In Puglia sono stati 3mila. Più bassi i numeri altrove, specie nelle regioni meridionali.

Vaccini ai bimbi, bene il centro-nord: poche adesioni al Sud



Giochi, animazione, clown, supereroi e perfino “attestati di coraggio” hanno accolto i bambini al loro ingresso negli hub vaccinali per l’avvio delle somministrazioni delle dosi anti-Covid alla fascia 5-11, dopo che il 15 dicembre il Lazio ha fatto da apripista. Varia la risposta delle famiglie italiane a secondo della geografia. In testa il Lazio con 40mila prenotazioni (il 14% della platea complessiva), seguito dalla Lombardia (64mila appuntamenti, il 10% della platea); oltre 16mila in Toscana (l’8%), 24mila in Veneto (l’8%); 5.400 in Liguria (il 6,9%). Meno entusiasmo al Sud: in Sicilia ad aver già fissato la dose sono 2.173 (l’1%), 6mila in Campania (1,5%); 250 in Molise (l’1,7%). L’Abruzzo è a quota 1.600 prenotati (il 2,2%), le Marche a 3.000 (il 3,2%).

Complessivamente è di 3,6 milioni la platea dei bimbi nell’intervallo d’età considerato. Le dosi distribuite dalla struttura commissariale sono 1,5 milioni. Altre ne seguiranno a gennaio.

Seconda dose ridotta a bimbi che fanno 12 anni dopo la prima

Intanto una circolare del ministero della Salute specifica che nei bambini che compiranno il dodicesimo anno di età dopo aver ricevuto una prima dose di vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer) nella formulazione ridotta da 10 mcg/dose in 0,2 mL, è possibile completare il ciclo primario di vaccinazione, nel rispetto delle tempistiche previste, somministrando una seconda dose di vaccino con la stessa formulazione della prima dose. La seconda dose è prevista a tre settimane dalla prima.

Le iniziative delle Regioni

In Lombardia sono stati allestiti 62 punti pediatrici. A Milano, nei padiglioni della Fiera il primo a sottoporsi all’iniezione è stato un bimbo di 11 anni accompagnato dalla madre. Il parco divertimenti Gardaland - coinvolto nell’accoglienza - ha anche regalato un ingresso gratuito per ogni piccolo vaccinato. A Genova i bimbi sono stati accolti da “Capitan Vaccino”, personaggio creato ad hoc dalla Regione Liguria per la campagna vaccinale pediatrica; a Firenze si è mobilitata la questura che ha messo a disposizione due cani poliziotto per intrattenere i vaccinandi. Divise in azione anche all’Umberto I di Roma, dove la Banda della Polizia ha intonato canti natalizi. A Bari, nell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII, a dare il benvenuto alle famiglie un gonfiabile gigante a forma di pupazzo di neve con il personaggio dei cartoon Olaf.