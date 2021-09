Vaccini, somministrazioni in crescita del 24%. Ripresa anche in Sicilia

1' di lettura

Il calo di vaccinazioni registrato nelle prime settimane di agosto, fino al picco negativo della settimana post Ferragosto, sembra alle spalle. Siamo lontani ancora dal target delle 500mila somministrazioni al giorno, ma il trend è in risalita. Nella settimana da lunedì 23 a domenica 29 agosto risulta in Italia una media di 261mila, rispetto alla media di 211mila della settimana precedente (16-22 agosto). L’incremento è del 23,7%.

In ripresa anche le somministrazioni in Sicilia

E fa ben sperare che anche la regione più indietro sul fronte vaccinazioni, la Sicilia (ultima in Italia con solo il 57% di persone completamente immunizzate), registra lo stesso trend in crescita, con una media settimanale passata da 17.600 somministrazioni a oltre 21mila (la crescita è del 20 per cento).

Loading...

Oltre il 70% degli over 12 è completamente vaccinato

Intanto, come emerge dalle elaborazioni di Lab24 sui dati della struttura commissariale, il 63,9% della popolazione residente in Italia ha completato il ciclo vaccinale. L’8% è in attesa di seconda dose. Complessivamente – contando anche il monodose e i pre-infettati che hanno ricevuto una dose - è almeno parzialmente protetto Il 71,9% della popolazione italiana. Considerando solo gli over 12, oggetto della campagna vaccinale, la percentuale di almeno parzialmente protetti è del 79,8% mentre il 70,9% è completamente vaccinato.

Immunità di gregge il 25 settembre

L’ultima media mobile a 7 giorni calcolata da Lab24 in Italia è di 267.243 dosi somministrate. A questo ritmo ci vorrebbero 24 giorni per coprire l’80% della popolazione vaccinabile. L'obiettivo sarebbe raggiunto il giorno 25 settembre 2021 in linea con le previsioni del governo per fine settembre.