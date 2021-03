Vaccini, Speranza: eventi non incrinano fiducia, campagna va avanti

9:02 Speranza: primo asse medicina territorio e case della salute

«Il primo asse riguarda il potenziamento dei servizi territoriali per garantire l'esigibilità dei Lea. Implementare una assistenza di prossimità significa mitigare la povertà sanitaria. Altro punto del primo asse è la casa di comunità che sarà presidio della salute per dare risposte: un ecg, un consulto sulla salute sui bambini, sarà una rete che riorganizzerà strutture frammentate ora sul territorio». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in audizione alle Commissioni riunite Affari sociali di Camera e Senato per presentare le linee guida del ministero in materia di politica sanitaria.