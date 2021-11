Vaccini, target risale a 400mila dosi al giorno. Terza dose per tutti

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Contro il dilagare della variante Omicron e per uscire rapidamente dalla quarta ondata si accelera sul fronte vaccinazioni. Le nuove norme sul super green pass, in vigore in zona bianca dal 6 dicembre hanno portato a un’accelerazione delle prime dosi, cresciute di circa il 40% la scorsa settimana rispetto alla precedente. Ma sono in forte risalita soprattutto le terze dosi, arrivate la scorsa settimana a sfiorare quota 300mila somministrazioni al giorno.

Numeri in crescita

Numeri destinati a crescere a partire dal 1° dicembre con il via libera del booster anche per gli over 18. L’obiettivo del governo in vista delle vacanze di Natale è un «impiego massivo delle risorse» con il nuovo target minimo - indicato dal Commissario per l’Emergenza Francesco Figliuolo alle Regioni - di almeno 4,6 milioni di iniezioni da effettuare dal primo al 12 dicembre, con una media attorno alle 400mila vaccinazioni al giorno a livello nazionale. Il tutto, tenendo anche conto dell’«ampia disponibilità di dosi» di tipo mRna.

Loading...

Target 400mila dosi al giorno

Nel dettaglio l’obiettivo è fissato a quota 400mila per le giornate 1-3 dicembre e di 450mila nei giorni 6-7-9-10 dicembre. Per quanto riguarda il weekend per sabato 4 e 11 dicembre il target è di 350mila mentre per domenica 5 e 13 dicembre si scende a 300mila così come per quanto riguarda il festivo dell’8 dicembre.

Contagi e ricoveri in aumento

Intanto i numeri dei contagi e ricoveri sono in netto aumento già da qualche settimana: la percentuale di posti occupati nei reparti ospedalieri da parte di pazienti Covid è salita al 9% e sono tre le regioni che superano il livello di allerta del 15%: Friuli Venezia Giulia (già retrocesso in zona gialla), che arriva al 23%, Valle d’Aosta al 20% e Pa di Bolzano al 19%. Per le terapie intensive, il valore in Italia resta al 7% ma sale quasi ovunque.

Terza dose per tutti

Numeri che si fronteggiano solo mettendo lo sprint alla campagna vaccinale. Ad illustrare la tabella di marcia del prossimo mese è la stessa Agenzia italiana del farmaco: «si arriverà progressivamente a proporre la terza dose a tutti coloro che abbiano completato il ciclo vaccinale da 5 mesi - spiega Patrizia Popoli, dirigente di ricerca e presidente della Commissione tecnico scientifica dell’Aifa -. I bambini sopra i 12 anni verosimilmente subito dopo le altre fasce d’età già indicate. Ancora non è stato deciso, ma l’idea è quella di procedere con le terze dosi per tutti».