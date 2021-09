Vaccini, terza dose: prima i fragili poi gli over 80, mentre i sanitari dal 2022

Che cosa ci sarà nel parere dell’Aifa

L’Aifa nel suo parere darà il via libera alla nuova somministrazione con l’indicazione di ricorrere ai vaccini con la piattaforma a M-Rna (Pfizer e Moderna). Stop dunque, almeno per questa categoria, all’impiego degli altri vaccini oggi disponibili (AstraZeneca e Johnson&Johnson).

In Israele aumenta la protezione con la terza dose

A suffragare l’efficacia di una terza dose sono anche i dati in arrivo da Israele – dove si è cominciato con la nuova somministrazione già da diverse settimane (si veda intervista a fianco) – che sono stati passati al setaccio dai super esperti del ministero della Salute. Dati che mostrerebbero un deciso aumento della protezione con la terza dose: sul contagio l’efficacia sarebbe circa all’80% per salire al 95-100% sulle forme gravi di Covid.

Stessa scelta in Uk, Germania e Francia

Del resto l’Italia non è sola a percorrere questa strada, oltre a Israele sono già in pista con la nuova iniezione l’Inghilterra, la Germania e La Francia. In quest’ultimo Paese sono già circa 300mila le persone che hanno effettuato la prenotazione per ricevere la terza dose del vaccino da quando il governo ha lanciato la campagna la scorsa settimana raccomandandola alle persone con problemi di salute preesistenti e agli over 65.

Piano vaccinale: via alle dosi aggiuntive per soggetti a rischio

In attesa dunque dell’ok dell’Aifa la struttura del Commissario straordinario per l’emergenza Figliuolo, si sta preparando per organizzare la campagna che da fine mese viaggerà dunque su due binari: da un lato si continuerà a vaccinare tutti i soggetti idonei che non hanno ancora completato il ciclo per raggiungere e superare l’80% di immunizzati (sperando di ridurre sempre più il numero di cinquantenni che ancora sfugge al siero), dall’altro si darà il via alle dosi aggiuntive per la fascia di popolazione più a rischio.

Le critiche dell’Oms

Una decisione, quest’ultima, che però viene criticata dall’Oms che chiede, prima di procedere ai richiami, di inviare le fiale ai Paesi poveri che sono stati in grado di immunizzare solo una piccola parte della popolazione. «In questo momento, non vogliamo vedere un uso diffuso di dosi di richiamo per le persone sane che sono completamente vaccinate», ha spiegato ieri il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus.