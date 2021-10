Vaccini, terze dosi: ecco le Regioni dove è aperta la prenotazione per gli over 60

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dare impulso alla campagna di somministrazione della terza dose del vaccino anti-Covid. Valutare l’allargamento della platea di coloro che potranno beneficiarne (per settori del lavoro e fasce d’età) forse già a partire dalla fine dell’anno. Sono le indicazioni che emergono guardando alle dichiarazioni degli ultimi giorni del commissario all’emergenza Covid Paolo Figliuolo e del governo, a partire dal ministro della Salute Roberto Speranza. Chi si sbilancia sui tempi - come il sottosegretario alla Salute Andrea Costa - prevede che l’estensione della terza dose potrebbe avvenire tra la fine dell’anno e l’inzio del 2022.

Le categorie interessate

Le prime categoria per le quali era stata autorizzata la terza dose sono stata quelle, a partire dal 27 settembre, degli immunocompromessi (pazienti trapiantati, oncologici e con patologie autoimmuni), over 80, ospiti e personale delle Residenze sanitarie assistite (Rsa) e dei sanitari con precedenza a quelli sopra i 60 anni o vulnerabili a Covid-19 severa.

Una nuova circolare dell’8 ottobre ha allargato la platea agli over 60 e ai soggetti iperfragili con patologie che vanno dalle malattie respiratorie a quelle neurologiche e varie forme di disabilità.

Le differenze regionali

Le Regioni si sono mosse con tempi diversi. A quasi due settimane dal via libera agli over 60 la situazione è variegata. La Lombardia ha aperto lunedì 18 ottobre le prenotazioni della terza dose a operatori sanitari e socio-sanitari «senza differenziazione di età», mentre in quella stessa data il Piemonte ha già avviato le prenotazioni per gli over 60. Da sabato 16 ottobre, anche gli ultrasessantenni in Toscana possono prenotare la dose “booster”. Le prenotazioni per questa fascia d’età sono cominciate in Puglia dal 13 ottobre, nel Lazio il 10 ottobre. Il giorno prima la Regione aveva annunciato di essere pronta a partire con la dose “booster” per operatori sanitari.

«Per la somministrazione della terza dose del vaccino non seguiremo le fasce d’età» è il piano annunciato dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca a inizio ottobre. «Possiamo fare gli anziani, i fragili e poi mano a mano quelli che hanno fatto la prima dose mesi fa» ha aggiunto.