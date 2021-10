Vaccini, traguardo 80% quasi raggiunto ma tre regioni ancora ferme al 70%

2' di lettura

«L’obiettivo che il Governo si è dato di vaccinare l’80% della popolazione sopra ai dodici anni con doppia dose sarà conseguito nei prossimi giorni» si legge nella Nota di aggiornamento al Def varata dal Consiglio dei ministri. Secondo la proiezione di Lab24 accadrà il 7 ottobre, in ritardo di una settimana rispetto ai piani dell’esecutivo che prevedevano di tagliare il traguardo entro settembre. A mese ormai concluso risulta infatti che a completare il ciclo vaccinale è il 78,7% della popolazione sopra i 12 anni (terza dose esclusa). Con le tradizionali differenze territoritoriali: sette regioni sono già oltre la soglia, la Sicilia è ultima appena sopra il 70%.

Nuova soglia del 90%

Nel frattempo la “soglia di sicurezza” si sposta: da tempo molti esperti parlano di una quota da raggiungere del 90% dei vaccinabili e le regioni più virtuose, come il Lazio, puntano a questa asticella per aperture generalizzate.

Le regioni «virtuose»

Lazio, Lombardia, Puglia, Molise, Emilia-Romagna, Basilicata e Umbria hanno raggiunto e superato la soglia dell’80% di over 12 completamente vaccinati. Il Lazio è all’82,4% e, dopo i cosiddetti “fragili”, ha aperto le prenotazioni per la terza dose agli over 80 che hanno ricevuto la seconda entro il 31 marzo 2021. La Lombardia, all’82,1%, è stata la prima Regione a toccare la quota indicata dal commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo: era il 14 settembre. A trainare la campagna vaccinale lombarda sono stati i più giovani: i ventenni (83,9%) hanno una copertura maggiore rispetto alle fasce che vanno dai trenta ai cinquant’anni.

Sicilia ultima: obiettivo raggiunto a novembre

In questa graduatoria l’ultima è la Sicilia. Sull’isola solo il 70,5% della popolazione vaccinabile è immunizzata (otto punti sotto la media nazionale) e, a 280 giorni dall’inizio della campagna vaccinale, si registra circa un quarto della platea che ancora non ha ricevuto la prima dose. A non rispondere alla chiamata dell’immunizzazione sono stati soprattutto i più giovani, quelli nella fascia d’età 20-29 anni e 30-39 anni. Con il ritmo attuale di vaccinazione l’obiettivo dell’80% verrebbe raggiunto il 15 novembre.

Poco meglio fanno Bolzano (71,8%) e la Calabria (72,4%). Secondo le proiezioni di Lab 24 a questo ritmo di vaccinazione la provincia autonoma arriverebbe al traguardo il 25 novembre, la regione meridionale il 17 dello stesso mese.