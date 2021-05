Vaccini agli under 60, corsia preferenziale a chi ha patologie. Ecco la tabella

2' di lettura

Appena messi in sicurezza gli ultra 65enni, la campagna vaccinale si aprirà a tutte le classi di età, ha detto il commissario per l’emergenza Covid Francesco Figliuolo illustrando i prossimi passi dell’operazione. Ma anche nella nuova fase è prevista una corsia preferenziale per i vulnerabili: si tratta delle persone di età inferiore ai 60 anni con “comorbidità”, vale a dire la categoria prioritaria numero 4 del Piano nazionale vaccinale dopo l’elevata fragilità (categoria 1), le persone di età compresa tra 70 e 79 anni (categoria 2) e persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni. Fanno parte di questa platea le «persone affette da patologie o situazioni di compromissione immunologica che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19 seppur senza quella connotazione di gravità riportata per le persone fragili».

Le patologie

L’elenco delle patologie (150) è inserito nella tabella 3 delle Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-Covid. Si tratta di undici aree: malattie respiratorie, cardiocircolatorie, neurologiche, diabete/ altre endocrinopatie, Hiv, insufficienza renale, ipertensione arteriosa, malattie autoimmuni, malattie epatiche, cerebrovascolari e malattie oncologiche. Nel piano la platea è formata da persone con meno di 60 anni. Ma annunciando che «a brevissimo» saranno aperte le prenotazioni per chi ha «comorbidità legate ai codici di esenzione» Figliuolo ha fatto riferimento solo alla categoria fino ai 55 anni. Intanto, però, alcune Regioni sono già partite seguendo criteri diversi.

Loading...

VACCINO ANTI-COVID, I CODICI DI ESENZIONE PER LA COMORBIDITÀ Loading...

Lazio già partito il 26 aprile con 50-59 anni

Nel Lazio la fase 4 è già iniziata: il 26 aprile sono state aperte le prenotazioni del vaccino anti-Covid per under 60 partendo dalla fascia di età compresa tra i 50 e i 59 anni con corsia preferenziale alla comorbidità. Dal 1° maggio le prenotazioni sono state estese alle persone fragili che hanno tra i 18 e i 49 anni. Nel frattempo si scende per fasce d’età: dalla mezzanotte del 4 maggio sarà attiva la prenotazione per la fascia di età 57 e 56 anni (i nati nel 1964 e 1965). Sul proprio sito la Regione ha messo a disposizione una tabella con i codici di esenzione.

Lombardia: vaccini agli under 60

Anche la Lombardia ha aperto le prenotazioni per persone «con esenzione per patologia». In questo caso senza scaglioni: corsia preferenziale ai “cittadini fragili” di età compresa tra 59 e 16 anni. Stessa scelta del Friuli Venezia Giulia: dal 30 aprile aperte le agende per le prenotazioni alle vaccinazioni anti-Covid riservate agli under 60 con comorbidità. A chi ha tra i 18 e i 60 anni viene somministrato il vaccino (Pfizer o Moderna).

Nelle Marche due fasi

Le Marche hanno suddiviso la categoria in due platee. Per i pazienti con comorbidità seguiti da specialisti nelle strutture ospedalieri la vaccinazione partirà dal mese di maggio «compatibilmente con la fornitura di vaccini». Per questi pazienti è prevista la chiamata da parte degli ospedali dove saranno vaccinati. Per tutti gli altri si partirà da giugno. In Liguria si comincia l’11 maggio.