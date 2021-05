Vaccini in vacanza: dalla Toscana alla Sardegna, a che punto sono le regioni con più turisti estivi

4' di lettura

La campagna di vaccinazione anti-Covid prosegue (toccata quota 25 milioni di dosi somministrate) e all’orizzonte si intravede un nuovo scoglio: con l’estensione dell’intervallo tra le due dosi per i vaccini Pfizer e Moderna per molti italiani il richiamo rischia di cadere in piena estate. Un calendario che potrebbe incidere sul tasso di adesione di chi deve ancora ricevere la prima iniezione. È in corso una riflessione tra Regioni e Governo per capire se si possa completare la vaccinazione nel proprio luogo di vacanza in Italia. La vaccinazione nei centri di villeggiatura è una proposta che al presidente della Lombardia Attilio Fontana sembra «di grande buon senso». «Noi - ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia - siamo in grado di organizzare senza problemi un’eventuale seconda inoculazione».

Le sei Regioni più turistiche

Se davvero si percorrerà questa strada (che comporterebbe una redistribuzione delle dosi tra sistemi sanitari regionali), la sfida riguarderà le Regioni più frequentate dagli italiani per le vacanze estive. Se si guarda ai risultati dell’estate del 2020, la prima segnata dalla pandemia da Covid, la classifica (dati Istat) per il periodo luglio/settembre vedeva ai primi sei posti Toscana (prima con una quota dell’11,9%), Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna, Puglia, Campania e Sardegna. Sapranno tutte far fronte a una eventuale platea allargata di vaccinandi? Una prima risposta orientativa potrebbe venire guardando all’andamento delle loro campagne vaccinali.

Le difficoltà della Sardegna

Del sestetto la Regione più in difficoltà sembra essere la Sardegna, scelta come destinazione di soggiorno lungo (quattro o più notti) dal 7,6% degli italiani (sesta posizione) che hanno fatto vacanze in Italia nei mesi estivi del 2020. L’isola (che per incentivare il turismo punta sull’immunità nelle isole minori a partire dalla Maddalena) nei giorni scorsi aveva tenuto le somministrazioni quotidiane intorno alle 6mila, cifra molto lontana dall’obiettivo indicato il 1° aprile dal commissario Francesco Figliuolo per la Sardegna (17mila dosi al giorno, anche se nell’ultimo target reso pubblico per il 29 aprile era stato ridimensionato a 12.150 dosi). La giornata del 13 maggio ha fatto registrare un balzo che ha permesso di raggiungere la quota finora record di 13.736 dosi inoculate.

La Regione amministrata da Christian Solinas, però, finora non è stata molto efficiente nell’utilizzare le dosi ricevute: 77,5%. Peggior risultato dopo quello dell’altra isola, la Sicilia. La media nazionale è dell’86%. Poche anche le dosi somministrate ogni 100mila abitanti: 38.800 (terzultima posizione). Al ritmo attuale la Sardegna sarà l’ultima Regione a raggiungere l’immunità (70% della popolazione coperta da vaccino): obiettivo centrato solo il 20 ottobre. Al calcolo mancano ovviamente gli eventuali vacanzieri da vaccinare.

Toscana in linea

La Regione amministrata da Eugenio Giani è quella che ha attratto più turisti italiani nell’estate del 2020. Alla vigilia delle seconde vacanze estive in epoca Covid può vantare una campagna vaccinale in linea con la media nazionale per il numero di dosi somministrate ogni 100mila abitanti (41.573) e per capacità di utilizzare i vaccini ricevuti (85,2%). Secondo le indicazioni del commissario la Toscana doveva raggiungere entro il 29 aprile 38mila vaccinazioni giornaliere. Negli ultimi sette giorni (media mobile) ha somministrato 28mila dosi quotidiane. A questo ritmo raggiungerà l’immunità entro il 17 settembre. Sull’ipotesi vaccini in vacanza, però, Leonardo Marras, assessore al turismo della regione Toscana, si dimostra cauto: «Attualmente - dice - si fanno anche troppe ipotesi. In questo momento dobbiamo concentrarci sulla vaccinazione alla popolazione, prima di tutto i più fragili e per classi di età, e poi avanzare con i vaccini nei luoghi di lavoro».