Vaccini, via alla quarta dose in sei Paesi. Dubbi da Ema ed esperti

Israele ha fatto da apripista, seguito da Danimarca, Stati Uniti, Ungheria e poi da Spagna e Germania: sono sei i Paesi che finora hanno dato via libera alla quarta dose del vaccino anti-Covid, prevalentemente alle persone fragili. E in Italia? Al momento sull’opzione del secondo booster per tutti non c’è un’evidenza scientificamentre forte, ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza. Cautela è stata espressa dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema) che preferisce attendere ulteriori dati.

Israele prima al via con il secondo booster

All’inizio di gennaio Israele ha autorizzato la dose aggiuntiva per ultra 60enni e alle persone maggiorenni a rischio (le cui condizioni mediche richiedano un secondo booster o che siano a grande rischio per gli effetti del virus). In un mese la quarta dose è stata somministrata a circa 600mila persone.

Negli Stati Uniti i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno autorizzato l’inoculazione della quarta dose alle persone immunocompromesse a cinque mesi dalla terza inoculazione.

A metà gennaio in Spagna le autorità sanitarie hanno dato il via libera alla somministrazione della quarta dose di vaccino anti-Covid a persone con alta fragilità, come i pazienti sottoposti a chemioterapia o radioterapia, quelli trapiantati o sotto terapia con farmaci immunosoppressori. La quarta dose può essere somministrata dopo almeno cinque mesi dalla precedente.

Anche la Danimarca offre la quarta dose di vaccino anti-Covid ai soggetti vulnerabili. L’annuncio è arrivato dal ministro della Salute, Magnus Heunicke, a metà gennaio.