Vaccino per 5-11 anni, Pfizer «pronto all’uso» all’esame dell’Ema

Il vaccino Pfizer potrebbe ottenere entro la fine dell’anno, già a metà dicembre, il via libera europeo anche per la fascia d’età tra i 5 e gli 11 anni, in Italia quasi 4 milioni di bambini. Lunedì 18 ottobre l’Agenzia europea del farmaco ha infatti avviato la cosiddetta «rolling review» sulla domanda presentata da Pfizer-Biontech esaminando i dati presentati dalle due aziende, compresi i risultati di uno studio clinico in corso.

Approvati siti produttivi Pfizer a Monza e Anagni

Un vaccino questo che sarà prodotto prestissimo anche in Italia dopo che ieri il colosso americano ha incassato sempre dall’Ema il via libera a due siti produttivi, uno a Monza e l’altro ad Anagni: Il primo è quello gestito da Patheon Italia Spa a Monza, l’altro è il polo gestito da Catalent ad Anagni, nel Frusinate che in passato ha partecipato alla fase di infialamento del vaccino AstraZeneca.

«Entrambi i siti produrranno il prodotto finito», informa l’Ema, infialando - la cosidetta fase “fill and finish - «fino a 85 milioni di dosi aggiuntive per rifornire l’Ue nel 2021». Queste raccomandazioni, spiega l'Ema, «non richiedono una decisione della Commissione europea e i siti possono diventare operativi immediatamente».

Con il via libera dell’Ema l’Italia - secondo Farmindustria - diventa sempre più protagonista nella produzione dei vaccini: «Molti non lo sanno - ricorda il presidente Massimo Scaccabarozzi - , ma ci sono nostre eccellenze che si occupano del controllo di qualità dei vaccini, altre che fanno parte della produzione sia dei vaccini a mRna sia di quelli con adenovirus. Questa di oggi è una bella notizia che si aggiunge, e dimostra che possiamo essere protagonisti e che abbiamo la forza come industria farmaceutica».

Per la fascia 5-11 anni prevista dose inferiore

Tornando al vaccino per i bambini tra i 5 e gli 11 anni, se autorizzato il siero si baserà sulla nuova formulazione «pronta all'uso» appena approvata dall’Agenzia europea del farmaco, con il suo Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp). A spiegarlo sono state le due aziende, l'americana Pfizer e la tedesca BioNTech, in una nota in cui esprimono soddisfazione per il parere positivo arrivato dall’ente regolatorio Ue alla nuova formulazione, che non richiede la diluizione del concentrato e sarà disponibile in una confezione da 10 flaconcini (60 dosi in totale).