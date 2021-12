Vaccino ai bimbi, boom di prenotazioni dalla Lombardia al Lazio. De Luca: noi in ritardo

3' di lettura

Le Regioni sono ai blocchi di partenza per il via libera alla vaccinazione della fascia 5-11 anni, che dovrà avere percorsi dedicati e la collaborazione dei pediatri. Dai primi dati diffusi la risposta nelle prenotazioni si attesta a livelli alti, con numeri più bassi al Mezzogiorno. È prevista una priorità per i soggetti «con elevata vulnerabilità» e quelli conviventi con soggetti immunodepressi o elevata fragilità al Covid. Due le dosi, da somministrarsi a 21 giorni di distanza. A dicembre, secondo le informazioni fornite dalla struttura commissariale per l’Emergenza, ne saranno distribuite un milione e mezzo.

Nel Lazio V-Day pediatrico allo “Spallanzani”

In due ore dall’apertura martedì 13 sono state effettuate 19mila prenotazioni dei vaccini pediatrici nella fascia 5-11 anni sul portale regionale del Lazio. Sono 78 i punti di somministrazione per i più piccoli, tutti con percorsi dedicati.Il 40% circa dei pediatri ha aderito alla campagna anti-Covid e contribuirà, fuori dai turni lavorativi, somministrando i sieri negli hub pediatrici, o mettendo a disposizione il proprio studio, in quei Comuni e nelle zone in cui non siano presenti strutture per la campagna anti-Covid.I punti vaccinali già operativi, come quello dell’Istituto Spallanzani di Roma, hanno individuato strutture separate da quelle per gli over 12, dove i bimbi saranno accolti da personale specializzato.

Lombardia, superate 40mila adesioni

Sono salite a oltre 40mila in poche ore le prenotazioni per effettuare il vaccino anti-Covid ai bambini tra i 5 e gli 11 anni sul portale della Regione Lombardia. Il dato comunicato dall’assessorato al Welfare aggiornato alle 18.35 di martedì 13, secondo giorno di adesioni, è di 40.150 appuntamenti. Il 41,52%, delle registrazioni, cioè 26.672, proviene dal territorio della Ats di Milano, che comprende anche Lodi.

Emilia Romagna, 1 contagio su 10 in quella fascia d’età

Secondo quanto confermato dalla Regione, alle 15 di mercoledì 14, sono state 7.640 le prenotazioni già effettuate. «È importante che la risposta sia alta, perché quasi un contagio su dieci nella nostra Regione riguarda proprio questa fascia d’età», spiega l’ assessore della Regione Emilia Romagna alle Politiche per la salute Raffaele Donini commentando i numeri delle prime prenotazioni per i vaccini anti-Covid per la fascia d’età 5-11 anni che sarà avviata giovedì 16 dicembre. Le inoculazioni per i bambini saranno effettuate negli hub e nei punti vaccinali, dove saranno individuati percorsi dedicati, anche con il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta. Qualche disagio momentaneo è stato riscontrato con il fascicolo sanitario elettronico a Ferrara, poi risolto nel corso della mattinata, e a Forlì, dove non è stata possibile la prenotazione tramite Fse (il problema è in via di risoluzione).

De Luca: noi in ritardo, eccesso di preoccupazione

Troppo poche le prenotazioni pervenute in Campania nella fascia 5-11 anni. «A ieri avevamo 3mila prenotazioni, in Lombardia siamo già a 40mila prenotazioni. è chiaro che siamo in ritardo, e che nel Sud c’è un eccesso di preoccupazione. Dobbiamo recuperare ma con molta pazienza e sensibilità nei confronti delle mamme e dei bambini». Il messaggio è «di avere fiducia, non nei responsabili politici ma nei primari di pediatria del Bambin Gesù, del Santobono, del Gaslini». Perché «scontiamo mesi di disinformazione e di stupidità mediatica. Dovremmo spiegare alle famiglie che il vaccino Covid è analogo al vaccino contro la poliomielite e contro il tetano. Non è facile, perché veniamo da mesi veramente di confusione e di aggressioni mediatiche davvero irresponsabili. In questo caso bisogna lavorare con molta prudenza, con molta sensibilità con le famiglie. c’è una preoccupazione reale, dobbiamo far parlare i primari di pediatria, dobbiamo persuadere i cittadini a utilizzare il vaccino per evitare conseguenze che possono essere pericolose per i bimbi in caso di contagio Covid. Questa è la ragione fondamentale, se un bambino viene contagiato rischia di avere danni anche di lungo periodo dal Covid. Faremo tutti questo lavoro, a cominciare da me, dovrò vaccinare la mia nipotina di 6 anni e lo farò».