Vaccino coronavirus, ecco priorità, dosi e prenotazioni regione per regione

Vaccini: i piani sono pronti, ma sui tempi abbiamo solo ipotesi

In Puglia immunizzati subito anche dentisti e farmacisti, in Sicilia già censiti 350mila over 80 da vaccinare, in Molise criticità per reperire il personale

Dopo il V-day del 27 dicembre, la macchina delle vaccinazioni si sta mettendo in moto in tutta Italia per entrare a pieno regime man mano che arrivano le dosi (per ora solo di Pfizer). Ogni regione gestisce autonomamente le operazioni, le priorità e le prenotazioni. Vediamo come sta andando regione per regione.

In Lombardia priorità a Rsa, medici e pediatri di base

In Lombardia sono in arrivo 94.770 dosi di vaccino anti-Covid, che dovrebbero essere somministrate già dal 31 dicembre. Entro il mese di gennaio arriveranno in regione 491.400 dosi di vaccino, suddivise in cinque date diverse. Le dosi, che serviranno per completare le prime somministrazioni e avviare l'iniezione di richiamo, andranno a operatori sanitari e persone che lavorano negli ospedali a vario titolo, medici e pediatri di base, ospiti e operatori delle Rsa, dipendenti e volontari dei servizi di emergenza e urgenza. C’è però allarme a Pavia dove solo due operatori su dieci nelle 85 Rsa della provincia, sono disposti a farsi vaccinare contro il Covid. Un dato basso che preoccupa e non poco l'Ats.

In Friuli già riprogrammate le vaccinazioni saltate per i ritardi

Le prenotazioni per vaccinarsi proseguono: il 30 dicembre la Regione ha comunicato che in 48 ore erano state raccolte 10.872 prenotazioni effettuate dalle categorie prioritarie del settore sanitario e sociosanitario del Friuli Venezia Giulia. Ma la Cgil rimprovera alla Regione un ritardo nella definizione di linee guida valide per tutto il territorio su modalità e priorità di vaccinazione di queste prime categorie. Il ritardo nella consegna dei vaccini ha determinato la riprogrammazione al 3 gennaio della somministrazione delle dosi alle persone che si erano messe in lista per la giornata del 30 dicembre. La campagna vaccinale anti-Covid prenderà il via in Friuli Venezia Giulia ufficialmente il 31 dicembre e il ritardo delle dosi Pfizer non avrà conseguenze sulle prenotazioni effettuate per le date successive al 30 dicembre.

In Toscana priorità a Rsa e reparti Covid degli ospedali

In Toscana sono in arrivo 27.500 dosi di vaccino e la Regione si è detta pronta, nell'arco di 24 ore da quando saranno consegnate, a partire nuovamente con la vaccinazione che avverrà in via prioritaria nelle Rsa.Seguiranno i reparti Covid degli ospedali e da lunedì 4 gennaio si andrà a regime con una campagna che riguarderà tutti gli operatori sanitari.

Emilia Romagna, tra gennaio e febbraio vaccino a 180mila persone

Per l’Emilia Romagna l'ultimo giorno del 2020 sarà anche il primo della campagna vaccinale vera e propria, dopo il prologo di domenica 27 dicembre. Da giovedì 31, infatti, in Emilia-Romagna cominciano le vaccinazioni per medici, infermieri, operatori e degenti delle case di riposo. La Pfizer consegnerà direttamente le scatole con le fiale, a partire dal 30 dicembre, nei siti individuati. Qui entro il 25 gennaio arriveranno 220 scatole di vaccino. In ogni confezione ci saranno fino a 1.170 dosi, per un totale di oltre 257.400. Ogni lunedì di gennaio è previsto l'arrivo di una nuova consegna. Per tutto gennaio e una parte consistente di febbraio si procederà con la vaccinazione, compreso il secondo richiamo, di circa 180mila persone. Poi, presumibilmente da marzo, comincerà il secondo step che riguarderà i soggetti più a rischio (anziani e malati) e gli esponenti di categorie più esposte, come le forze dell'ordine e, probabilmente, il personale della scuola.