Vaccino e lavoro, sempre più obblighi. La stretta in Italia, la mappa in Europa

AUSTRIA

Obbligo di vaccino per tutti dal 1° febbraio

Sarà introdotto un obbligo di vaccinazione generale a partire dal 1° febbraio 2022, ma non sono ancora stati determinati aspetti come l’età minima richiesta e le conseguenze nel caso di mancata vaccinazione. Oggi a Vienna l’obbligo vaccinale è previsto per ogni nuovo lavoratore assunto presso il servizio sanitario pubblico, incluso il personale amministrativo.

Green pass al lavoro dal 1° novembreDal 1° novembre 2021 tutti i lavoratori devono avere una certificazione che attesti l’avvenuta vaccinazione anti Covid, l’esito negativo di un tampone o la guarigione da non più di sei mesi. Sono esentati solo i lavoratori che non interagiscono con altri soggetti (come i camionisti).

BELGIO

Si valuta l’obbligo per i sanitari dal 1° gennaio

Attualmente le istituzioni stanno valutando di introdurre l’obbligo del vaccino anti-Covid per il personale sanitario a partire dal 1° gennaio 2022, prevedendo un periodo di transizione di tre mesi. Non sono previste per ora delle conseguenze specifiche: il tema è ancora oggetto di discussione.

Rischio di licenziamento

Il personale sanitario, nel caso in cui dovesse essere confermata l’introduzione dell’obbligo vaccinale a partire dal 1° gennaio 2022, potrebbe andare incontro al licenziamento nel caso di mancata osservanza dell’obbligo, una volta scaduto il periodo di transizione di tre mesi (cioè dal 1° aprile).

FRANCIA

Obbligo per sanità, difesa e pompieri

Il vaccino anti-Covid è obbligatorio per:

- il personale sanitario pubblico e privato (compresi il personale amministrativo, il personale che si occupa del trasporto e gli studenti);

- il personale dei centri di salute e dei centri di informazione, screening e diagnosi gratuiti;

- i pompieri (professionisti e volontari);

- i membri dell’esercito e dell’aviazione civile.

Green pass per gli altri

Dal 30 agosto 2021, i lavoratori attivi nelle attività di svago, commerciali, in ristorazione, fiere, seminari, trasporto pubblico interregionale, devono avere il green pass. Il Governo sta per introdurre una terza dose di vaccino che diventerebbe obbligatoria per avere un pass sanitario valido.

GERMANIA

Obbligo per chi lavora nell’esercito

Il ministro della Difesa ha approvato l’inclusione del vaccino anti Covid-19 nell’elenco delle vaccinazioni obbligatorie alle quali deve sottoporsi l’Esercito. Considerati gli sviluppi della pandemia, è probabile che un obbligo di vaccinazione sia introdotto per altre categorie.

Green pass per gli altri lavoratori

Da mercoledì 24 novembre 2021 fino al 31 marzo 2022 c’è l’obbligo generale per i dipendenti di avere un pass sanitario, indipendentemente dalla loro professione, quando lavorano in ufficio o in un altro luogo di lavoro con possibilità di contatto fisico con altri individui. I datori di lavoro sono obbligati a controllare se i dipendenti che accedono al luogo di lavoro hanno il pass valido, su base giornaliera.

GRAN BRETAGNA

Obbligo nelle Rsa dall’11 novembre

È previsto l’obbligo di vaccinazione per chiunque acceda, non solo per motivi di lavoro (quindi anche volontari o ispettori, mentre sono esentati i familiari), alle case di cura rientranti nella Care Quality Commission (CQC) a partire dall’11 novembre 2021, a eccezione dei minori di 18 anni e di chi svolga le proprie mansioni all’esterno.

Obbligo nella sanità da aprile 2022

I dipendenti del servizio sanitario nazionale britannico (Nhs) che lavorano in prima linea dovranno sottoporsi al vaccino a partire da aprile 2022. In generale, Il datore di lavoro non può richiedere l’esibizione obbligatoria del pass sanitario.