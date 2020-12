Vaccino già distribuito in tutta Italia: ecco le tappe e le dosi regione per regione. Da domani 470mila dosi ogni settimana

Dopo la Lombardia il maggior numero di dosi è andata all’Emilia Romagna (975), seguita da Lazio (955), Piemonte (910) e Veneto (875), la regione che invece è più in difficoltà in questa seconda fase. “Vaccineremo per primi i sanitari e gli ospiti delle nostre case di riposo. Avremo potenzialmente da vaccinare quasi 60 mila dipendenti della sanità e altrettanti, tra sanitari e pazienti, nel mondo delle rsa» ha spiegato il presidente del Veneto Luca Zaia.

«Questa è una giornata simbolica, ma quando inizia la vaccinazione di massa dei cittadini ci vogliono criteri seri, rapportati alla popolazione, ogni altro criterio sarebbe da mercato nero» ha fatto sapere il governatore della Camoania Vincenzo De Luca. Nei giorni scorsi De Luca era stato critico sul numero di dosi (700) assegnate in prima battuta alla Campania. Al governatore campano è stato somministrato il vaccino anti-covid all’ospedale Cotugno di Napoli. Un «abuso di potere», secondo il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, «inqualificabile e indegno».

Le prime vaccinazioni e le testimonianze

Molte regioni hanno scelto come testimonial della campagna una donna: infermiere, operatrici sanitarie e dottoresse che da mesi sono in prima linea. Oltre che a Roma, è stato così per esempio a Trento, dove la prima vaccinata contro il coronavirus è stata un’infermiera dell'unità operativa anestesia e rianimazione dell’ospedale Santa Chiara; in Toscana con un’infermiera dell’ospedale fiorentino di Careggi; in Puglia: «Mi sento sollevata, fortunata, spero di essere di esempio per tutti davvero» ha commentato la dottoressa Lidia Dalfino, dirigente medico della rianimazione Covid del Policlinico di Bari, la prima vaccinata al Covid nella regione. La prima anziana ospite di una Rsa pugliese ad essere stata vaccinata contro il Covid è stata una 94enne.

«Chi ha vissuto sulla propria pelle e ha visto con i propri occhi la drammatica straordinarietà di questa malattia non può e non deve temere il prodotto della scienza» ha detto il responsabile del pronto soccorso del Civico di Palermo, Massimo Geraci, primo medico a essere vaccinato in Sicilia.

Vaccinarsi «per un infermiere è un dovere verso i cittadini, verso i colleghi e anche verso la scienza in cui crediamo» ha detto Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione nazionale degli ordini degli infermieri (Fnopi) e direttore sociosanitario dell'Asst Nord Milano, tra i primi a ricevere il vaccino anti-Covid.