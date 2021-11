Vaccino, Green pass e contagi dei bambini. Tutto quello che bisogna sapere

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Sotto la pressione dell’aumento dei contagi in tutta Europa il focus si stringe sui più piccoli. Un trend di crescita in quella parte della popolazione era nelle cose ma con situazioni di allarme in alcuni Paesi come la Francia, dove è letteralmente esploso il tasso di incidenza nei bambini tra i 6 ed i 10 anni arrivato a 340 casi per 100.000 abitanti, contro la media nazionale per gli adulti di 191. Altrettanto (anche se con forza decisamente minore) si registra da noi ed è per questo che si attende la pronuncia dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema) sulla vaccinazione anti-Covid tra 5 e 11 anni. Un giudizio è atteso a ore, cui seguirà a stretto giro la pronuncia dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e le vaccinazioni potranno partire dopo la consegna delle dosi pediatriche, ridotte rispetto a quelle degli adulti, da parte dell’azienda Pfizer nella terza decade di dicembre.

La corsa di Usa e Israele

Alcuni governi hanno ampliato i loro programmi di vaccinazione per includere bambini e giovani. In Israele martedì 23 è partita la campagna dei bambini dai 5 agli 11 anni come deciso dalle autorità indicazione del Comitato nazionale per la lotta al Covid. Per i bambini americani di età compresa tra 5 e 11 è stata decisa una raccomandazione per i vaccini COVID-19 il 2 novembre e, a metà mese, quasi il 10% di quelli idonei aveva ricevuto la prima dose, secondo la Casa Bianca. La lista degli altri Paesi del mondo dove già da qualche tempo è ammessa la vaccinazione comprende tra gli altri Cina, Canada, Venezuela, Argentina, Cile,

Loading...

Presto campagna di comunicazione

A fare un punto delle prossime tappe è stato il ministro della Salute Roberto Speranza che ha invitato le famiglie ad avere fiducia in medici e pediatri. «Il primo passaggio - ha spiegato Speranza in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al decreto sul Super green pass - è l’approvazione di Ema del vaccino Pfizer per i bambini nella dose ridotta». Poi l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) si pronuncerà con un parere allineato a Ema e dunque la consegna di Pfizer delle dosi pediatriche, e ciò nella terza decade di dicembre. «Nel frattempo faremo una campagna di comunicazione e l’indicazione che daremo sarà di ascoltare i pediatri e i medici».

Esclusi Green pass od obbligo

Per i più piccoli, è stato in ogni caso precisato, non è previsto né il Green pass né l’obbligo. Il tema dell’obbligo vaccinale per i bimbi, tuttavia, resta aperto ed il presidente Aifa, Giorgio Palù, rileva come «se si parla di obbligo vaccinale anti-Covid per i bambini va soppesato il rapporto rischi-benefici e lo considererei attentamente, come l’obbligo di vaccinazione per altre categorie. Quindi se l’obbligo deve essere generalizzato è una valutazione attenta rischi-benefici ma questa si confà con l’andamento dell’epidemia. È una valutazione che verrà fatta progressivamente», ha detto, ricordando che «il rischio dell’infezione sta diventando molto superiore al rischio del vaccino».

Le vaccinazioni attualmente previste

Come stabilisce il decreto legge 7 giugno 2017 attualmente, in Italia per la fascia 0-16 anni sono già previste dieci vaccinazioni obbligatorie. L’invito è dunque a vaccinare anche gli under-12 perchè, ha avvertito il sottosegretario Sileri, «se si ammalano c’è un rischio che abbiano complicanze anche gravi. E bisogna parlare del Long Covid, perchè dopo ci possono essere dei disturbi che durano a lungo, perchè il virus attacca più organi». Infatti, tali disturbi sono rilevati in circa il 10-20% dei casi pediatrici di infezione da virus SARS-CoV-2. Sulla stessa linea la Società italiana di pediatria, che ha più volte ribadito l’opportunità ed i benefici della vaccinazione anti-Covid anche per la fascia 5-11 anni.