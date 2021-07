Vaccino italiano al palo, per ora solo fiale e niente produzione

Le sperimentazioni in corso

Nel frattempo sono ancora in corso le sperimentazioni che sembravano promettere nuovi orizzonti ma che hanno subito qualche battuta d’arresto. Il caso più significativo è quello di Reithera, azienda di Castel Romano che, finanziata dal Governo per lo sviluppo di un vaccino made in Italy, ha subìto a maggio lo stop della Corte dei conti (che ha parlato di “investimento improduttivo”, relativamente «all’acquisto della proprietà della sede operativa della società, per un importo di 7,7 milioni», che non consente di «raggiungere la soglia minima di 10 milioni di euro per la validità dell’investimento produttivo»). Tuttavia la società prosegue nella sperimentazione, che per ora è alla fase di laboratorio.

Per Reithera era stata anche avanzata l’ipotesi di produrre il vaccino tedesco di Curevac, ma i risultati al momento insoddisfacenti del prodotto potrebbero segnare una battuta d’arresto per questa ulteriore ipotesi.

Sta studiando un nuovo tipo di vaccino (con un’innovativa tecnica basata sull’elettroporazione) anche la Rottapharm Biotech di Monza, che ha avviato la sperimentazione del prodotto ideato dalla Takis di Castel Romano. In questo caso ci sono stati i primi volontari.

Tra le aziende più accreditate a produrre i vaccino anti-Covid sembrava la Olon di Rodano, hinterland milanese, che ha stabilimenti operativi a Capua (Caserta) e a Settimo Torinese. In questo caso si parlava di un possibile accordo per la realizzazione di Moderna. La Olon è un’azienda con oltre duemila dipendenti, 9 sedi in Europa, una in India e una negli Stati Uniti e 500 milioni di fatturato. Tra le prime ad aver prodotto la penicillina in Italia, si occupa di principi attivi di molti medicinali, ovvero della prima fase della filiera industriale. Ma per ora niente di fatto.

Il caso Sputnik in Italia

La svizzera Adienne Pharma Biotech, che ha sede a Caponago in Brianza, intende produrre il vaccino russo Sputnik. Ma ancora i tempi non sono chiari. L’iniziativa è nata con l’intermediazione del fondo governativo russo Russian Direct Investment Fund, che in Italia si è mosso attraverso la Camera Italo-Russa. Tuttavia se si era ipotizzato un’inizio di produzione a luglio, tutto è rimandato a data da destinarsi. Al momento l’azienda conferma la produzione ma solo, per ora, di piccole dosi che l’Aifa dovrà analizzare per permettere l’avvio dell’attività. E comunque, anche una volta raggiunto questo obiettivo, l’Ema non sembra intenzionata ad autorizzare la vendita in Europa.