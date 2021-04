Vaccino J&J, rovinate 15 milioni di dosi per errore umano. Ritardi nelle consegne

L'errore, scrive il Nyt, non influisce sulle dosi di Johnson&Johnson attualmente fornite e utilizzate a livello nazionale, che sono state prodotte nei Paesi Bassi, ma sulle future spedizioni del vaccino che sarebbero dovuto provenire proprio dall'imponente stabilimento di Baltimora. I funzionari federali prevedono di riuscire comunque ad avere le dosi sufficienti per soddisfare l'impegno preso dal presidente Biden di fornire abbastanza vaccini entro la fine di maggio per immunizzare l'intera popolazione adulta.

Prospettiva che al momento si scontra coi numeri di dosi consegnate. J&J aveva l'obiettivo di spedire 20 milioni di dosi al governo degli Stati Uniti entro la fine di marzo, come affermato dalla società in una dichiarazione, ma ne ha consegnate solo 6,8 milioni e somministrate 3,3 milioni.

Sul fronte dei concorrenti, cioè Pfizer / BioNTech e Moderna, sempre secondo i dati dei Cdc, Pfizer ha consegnato 98 milioni di dosi, Moderna 90 milioni, ma questa settimana la società ha detto di aver spedito la sua 100 milionesima dose al governo.