Vaccino ai minorenni, chi decide quando i genitori litigano

L’apertura del siero anti Covid-19 ai minorenni al via dal 2 giugno potrebbe innescare conflitti e situazioni difficili da gestire anche per medici e centri vaccinali.

Succede anche questo in tempo di pandemia. Mentre i ragazzi stanno dando il buon esempio, mettendosi in coda per effettuare il vaccino anti-Covid 19, i genitori, spesso in fase di separazione, litigano anche sul siero.

A farne le spese i figli minorenni per i quali i centri vaccinali chiedono il consenso di entrambi i genitori.

Dal punto di vista legale, non essendo il vaccino anti Covid-19 obbligatorio, il giudice potrebbe non autorizzare l’iniezione col risultato che i minorenni non potrebbero vaccinarsi.

Genitori separati

Nei casi di separazione già in corso è competente il giudice della separazione al quale andrà indirizzato il ricorso per autorizzare il figlio minorenne al vaccino. In passato però nei casi di disaccordo tra i genitori, il giudice aveva ritenuto di non poter autorizzare le vaccinazioni contro il papilloma virus e la meningite perché non obbligatorie, ma facoltative.

In questi casi però si legge nell'ordinanza che la decisione è stata presa perché «non esisteva un grave pregiudizio vista la scarsa diffusione delle malattie sul territorio nazionale». (Tribunale di Milano, sezione IX civile, ordinanza depositata il 9 gennaio 2018). Diverso oggi il caso del Covid-19 e che quindi potrebbe portare a pronunce differenti.Già in quell'occasione però il giudice aveva richiamato i genitori a «ridimensionare la loro conflittualità, valutandosi eventualmente anche una limitazione della capacità genitoriale».



I “grandi minori”

Molte pronunce di legittimità poi nel nostro ordinamento hanno dato peso alla volontà dei cosiddetti grandi minori, ovvero i ragazzi prossimi alla maggiore età. Pur essendo ancora minorenne, infatti, chi raggiunge tale età è solitamente in grado di compiere scelte di vita e orientare consapevolmente le proprie decisioni. Si pensi, ad esempio, alla possibilità di interrompere il percorso scolastico, svolgere attività lavorativa, o addirittura sposarsi (in presenza di determinate condizioni) e riconoscere figli.

Una considerazione di questo tipo potrebbe valere anche per i vaccini anti covid-19.Infatti il Tribunale di Trento col decreto del 20/07/2020 aveva già precisato che “i programmi vaccinali tutelano l'incolumità sanitaria non solo individuale ma anche comunitaria e per questo dovevano essere autorizzati (così anche Consiglio di Stato sezione III, 21/04/2017 n° 1662).