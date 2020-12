Vaccino Moderna, via libera degli esperti Usa. Subito 20 milioni di dosi. Quante ne avrà l’Italia Venti esperti hanno votato a favore, uno si è astenuto e nessuno ha votato contro

Un comitato di consulenti della U.S. Food and Drug Administration ha approvato l'uso d'emergenza del vaccino contro il coronavirus di Moderna, affermando che i benefici sono superiori ai rischi. Venti esperti hanno votato a favore, uno si è astenuto e nessuno ha votato contro. Nelle prossime ore arriverà il via libera ufficiale della Fda.



Si tratta dello stesso comitato di immunologi e medici che la scorsa settimana ha promosso il vaccino COVID-19 di Pfizer e del partner tedesco BioNTech, spianando la strada all'autorizzazione all'uso d'emergenza negli Usa. Lunedì è iniziato un massiccio programma di vaccinazione negli ospedali statunitensi. Il vaccino di Moderna utilizza una tecnologia RNA con requisiti di conservazione a freddo meno stringenti rispetto al vaccino Pfizer/BioNTech. Entrambi i vaccini sono risultati efficaci al 95% circa nella prevenzione del coronavirus.



Il comitato consultivo della FDA ha anche esaminato i resoconti di Moderna sugli effetti collaterali della sperimentazione su 30.000 persone, che sono stati più frequenti di quelli riportate da Pfizer. Si trattava tuttavia nella stragrande maggioranza dei casi di reazioni di breve durata e non di gravi eventi avversi.



Il personale della FDA non ha sollevato alcuna seria preoccupazione in merito alla sicurezza nei documenti pubblicati martedì in preparazione della riunione. La fornitura iniziale del vaccino Moderna andrà agli Stati Uniti, che hanno firmato accordi per garantire fino a 200 milioni di dosi e si aspettano i primi 20 milioni entro la fine di dicembre. Di queste, 5,9 milioni di fiale sono già pronte per essere distribuite immediatamente.

L'azienda ha anche firmato accordi di fornitura con il Canada, l'Unione Europea e il Regno Unito. Il vaccino è in fase di “rolling review” da parte delle autorità di regolamentazione in tutti e tre i casi. L’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, ha in programma l’ultima approvazione al vaccino Moderna il 6 gennaio.