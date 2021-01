Vaccino, J&J e Novavax presentano i risultati: buona efficacia sulla variante inglese, meno su quella sudafricana

Novavax ha ricevuto un finanziamento di 1,6 miliardi di dollari dal governo degli Stati Uniti per la sperimentazione del vaccino e per 100 milioni di dosi e almeno 388 milioni di dollari dalla Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (Cepi), un gruppo sostenuto da 14 governi, dalla Bill and Melinda Gates Foundation e dal Wellcome Trust britannico. Il governo britannico ha già ordinato 60 milioni di dosi del vaccino Novavax, che sarà prodotto a Stockton-on-Tees, nel nordest dell'Inghilterra.

Come funziona il vaccino Novavax



Non utilizza le piattaforme tecnologiche a Rna messaggero come quelli di Moderna e Pfizer / BioNTech, nè piattaforme che impiegano virus del raffreddore inattivati, come quelli di AstraZeneca e CanSino Biologics. Il vaccino di Novavax è più convenzionale, con un approccio simile a quello utilizzato da Sanofi per produrre il suo candidato, e che alla base di quelli già impiegati contro l'epatite B o contro il Papillomavirus.

Sono chiamati a “subunità proteica”, perché impiegano una proteina (o parte di essa) del virus, più un composto che potenzia l'immunità chiamato adiuvante, In laboratorio si producono copie della proteina spike - quella il coronavirus utilizza per entrare nelle cellule - veicolate da particelle lipidiche.

L'adiuvante è un composto di origine vegetale, la saponina, che stimola la risposta immunitaria. Questi passaggi aggiuntivi rendono questo tipo di vaccini più lenti da sviluppare rispetto a quelli che forniscono istruzioni genetiche.

Novavax dice che sta già producendo vaccini in sei sedi operative e si aspetta di arrivare a un totale di otto stabilimenti in sette paesi per produrre 2 miliardi di dosi all'anno, incluso il Serum Institute of India. Non è però ancora chiaro quanto possano essere sostenibili ritmi di produzione massicci per un'azienda relativamente piccola.