Covid, decreto in Gazzetta: al ristorante al chiuso basta il tampone

Unità di missione dal 1 aprile al 31 dicembre 2022 non più sotto il ministero Difesa ma sotto le dipendenze della Presidenza del Consiglio e del ministero della Salute. E poi ancora dal 1 al 30 aprile nei ristoranti al chiuso green pass base per tutti (si era parlato di distinzione per italiani con il “super” e turisti stranieri con il “base”, che invece salta). Sono alcune delle novità del testo del decreto legge Covid 24/2022 (“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di giovedì 24 marzo a una settimana dal via libera del Cdm. Le novità maggiori riguardano la scuola: i docenti senza vaccino continueranno a non poter insegnare fino alla fine dell’anno scolastico. Ma non perderanno lo stipendio perché, a partire dal 1° aprile, potranno essere adibiti ad altre mansioni di supporto.

Lo stop al green pass da maggio

Il decreto ha ottenuto il via libera del Consiglio dei ministri giovedì 18 marzo. E ha delineato le tappe verso il ritorno alla normalità dopo oltre due anni di pandemia, con lo stop da maggio del certificato verde, sia nella versione “base” (basta il tampone negativo) sia in quella “super” (solo vaccino o guarigione) nei luoghi al chiuso, con l’eccezione delle visite degli ospedali e nelle Rsa.

Dal 1 aprile prof no vax di nuovo a scuola ma senza insegnare



Se è vero che fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico, con la fine dello stato di emergenza, dal 1 aprile, In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, il personale docente ed educativo potrà essere utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica. Non andrà, dunque, in classe ma potrà comunque lavorare e avere lo stipendio. È quanto prevede il decreto legge sulle disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto al Covid che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che contiene anche disposizioni che riguardano la scuola.

Nel testo pubblicato in Gazzetta si specifica in particolare che fino al 15 giugno 2022 «la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. I dirigenti scolastici assicurano il rispetto dell’obbligo». Insomma non basta il green pass base per insegnare. In caso di inadempimento non scatta la sospensione dello stipendio ma il dirigente scolastico deve «utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica». No alle lezioni con gli alunni, dunque, ma assegnazione ad altre mansioni. I dirigenti scolastici «provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività didattica». La misura costa 29 milioni.

Green pass base anche al ristorante

Dal 1° al 30 aprile sarà sufficiente il green pass base (vaccino, guarigione o tampone negativo) per i trasporti a lunga percorrenza: (aerei, navi, treni Alta velocità e intercity, autobus di linea) e per «la partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto». Ossia per accedere a stadi, concerti e spettacoli teatrali o cinematografici all’aperto. Obbligo di green pass base anche per mense, concorsi pubblici, corsi di formazione pubblici e privati, colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori. Nella versione definitiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale si specifica che basta il green pass base anche per i ristoranti al chiuso.