Coronavirus oggi. Brusaferro, nessun rinvio terza dose per i sanitari

11:33 Bassetti, mai più ospedali in crisi come in mesi più duri

“Questo è un virus stagionale e colpisce in autunno, a partire da metà ottobre. Quindi bisogna aspettare ancora un po’. Sicuramente con il cambio del clima e la vita in ambienti chiusi vedremo un aumento dei casi, come in Inghilterra. Scordiamoci l’Rt a 0,8 e gli ospedali con i letti occupati ai livelli di oggi”. A dirlo, in un’intervista a La Repubblica, l’infettivologo Matteo Bassetti, professore ordinario di Malattie infettive all’Università di Genova e primario al San Martino. Gli ospedali “in crisi come nei mesi più duri non ci andranno più, basta vedere cosa succede nelle altri parti del mondo - dice Bassetti -. Merito delle vaccinazioni, anche se non è ancora il momento di dire che andrà tutto bene”. Quando ci libereremo della pandemia? “Secondo me a primavera dell’anno prossimo volteremo pagina - risponde -. Certo, vedremo ancora persone ricoverate in ospedale per il Covid. Del resto abbiamo tra i 7 e i 12mila morti all’anno per l’influenza. Ma grazie ai vaccini le persone a rischio saranno sempre meno”. Parlando dei no-vax in un’intervista a La Stampa afferma: “Alcuni partiti soffiano sul fuoco no vax, mentre sui vaccini la politica dovrebbe restare unita”. E alla domanda su come si trovi con la scorta Bassetti risponde: “Non è normale per un medico andare in giro accompagnato, ai convegni come a casa di amici. Alla fine penso: non si vogliono vaccinare, affari loro. Tengo più alla sicurezza di mia moglie e dei miei figli che ai no vax”.