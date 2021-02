«Vaccino Reithera, produzione da 100 milioni di dosi l’anno» L’assessore alla Sanità del Lazio: «Con il Cnr investiti 8 milioni nella prima fase dello sviluppo. Puntiamo a concludere la vaccinazione degli over 80 entro fine aprile» di Francesca Cerati

L'assessore alla Sanità Alessio D'Amato (destra) con il governatore Nicola Zingaretti

La lotta al coronavirus passa dal Lazio, con tre imprese biotecnologiche impegnate sul vaccino: Reithera, Takis e Irbm, le prime due operanti nel distretto tecnologico di Castel Romano, mentre la terza è a Pomezia, nell’ex stabilimento del colosso farmaceutico Merck&Co. Reithera, in collaborazione con lo Spallanzani di Roma e il sostegno della Regione, sta sviluppando Grad-Cov2, un vaccino che si basa su un vettore adenovirale, la stessa tecnologia utilizzata da AstraZeneca e Johnson & Johnson. Ha da poco concluso la sperimentazione di fase 1 e ora sta reclutando i volontari per la sperimentazione di fase 2, che sarà avviata a marzo dall’Asl della provincia di Barletta-Andria-Trani.

E sempre a marzo dovrebbe partire la fase 1-2 anche del secondo candidato vaccino italiano, il Covid-eVax sviluppato da Takis in collaborazione con la monzese Rottapharm. Infine, Irbm, specializzata in vettori virali, svolge un ruolo chiave nello sviluppo del vaccino di AstraZeneca. E sempre nel Lazio, ad Anagni, è dove si infiala il vaccino inglese e, quando arriverà, anche quello di Sanofi. Insomma, un territorio con una grande tradizione di aziende farmaceutiche che ha portato la Regione sul podio per esportazione di farmaci in Italia. Nella lotta al Covid poi il Lazio è stata la prima regione a far partire la vaccinazione over 80 e tra le prime regioni in Europa per vaccinazioni effettuate. Un lavoro coordinato dall’assessore alla Sanità Alessio D’Amato.

La ricerca sui vaccini può essere la leva per rilanciare ulterioremente questo polo farmaceutico?

«Già oggi la filiera farmaceutica laziale ha un valore che coincide con il 42% dell’intero export nazionale del farmaco: parliamo complessivamente di 32 miliardi di euro. Rappresenta quindi un motore decisamente rilevante che ha avuto negli ultimi anni un progressivo e significativo incremento dell’attività manufatturiera. Come Regione da un lato cerchiamo di agevolare il più possibile l’insediamento di questa attività e dall’altro scendiamo direttamente in campo sostenendo la ricerca come è accaduto con il vaccino di Reithera/Spallanzani. Insieme al Cnr abbiamo investito 8 milioni (3 e 5 milioni rispettivamente) nella prima fase dello sviluppo e adesso siamo felici che lo Stato attraverso Invitalia ha deciso di scommettere investendo 81 milioni (acquistando così il 30% del capitale, ndr) su questo vaccino prodotto a Castel Romano. Non solo. Altre Regioni che hanno una filiera farmaceutica hanno chiesto di sostenere l’attività di Reithera attraverso il fundraising. Se tutte le regioni italiane decidessero di farlo, non solo sarebbe un bel segnale, ma potrebbe portarci come Paese all’autosufficienza».

Il vaccino di Reithera quando sarà disponibile e quante milioni di dosi riusciranno a produrre ogni mese?

«Il piano, già ambizioso, prevede la conclusione della fase di sperimentazione 2-3 entro l’estate. Se tutto procede come detto, da settembre in poi potrebbe iniziare la produzione che secondo l’azienda sarebbe di 100 milioni di dosi all’anno».

Sono già pronti per produrre questo volume di vaccini?

«Ci stanno lavorando. L’ampliamento dello stabilimento è in corso da alcuni mesi e a dicembre è arrivato anche un nuovo bioreattore da 2mila litri che permetterà di far replicare il vettore virale usato nel vaccino e di raggiungere la capacità produttiva massima di 10 milioni di dosi al mese».