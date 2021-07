Vaccino, si valuta terza dose. Ipotesi partenza con fragili, immunodepressi e sanitari

3' di lettura

Potrebbe toccare in prima battuta alle persone fragili, gli immunodepressi e anche tutti gli operatori sanitari che hanno fatto da apripista nella vaccinazione sul finire dello scorso anno. È sul tavolo al ministero della Salute l’ipotesi di un piano che possa prevedere una terza dose per alcune categorie specifiche di persone, evenienza che in chiave di controllo degli effetti pandemia si rende sempre più concreta guardando al dibattito in corso fra scienziati e autorità sanitarie di diversi Stati.

La linea di Ema e Oms

La decisione si presenta molto complessa, l’Ema si è già espressa sul tema della terza dose sottolineando che al momento «è troppo presto per confermare se e quando ci sarà bisogno di una dose di richiamo, perché non ci sono ancora abbastanza dati dalle campagne vaccinali». Anche l’Oms non si sbilancia in alcun senso anche in considerazione della necessità di pensare ai Paesi poveri che non hanno ancora fatto le prime dosi o non dispongono addirittura di vaccini. Le aziende produttrici invece hanno già annunciato i dati di efficacia di una terza dose con i loro vaccini.

In Israele da domenica via agli over 60

C’è poi chi è già partito come Israele, dove si stanno richiamando per la terza dose i cittadini immunodepressi. Ma a partire da domenica anche gli over 60 anni già vaccinati potranno ricevere una ulteriore iniezione del vaccino Pfizer/BioNTech, a condizione che siano trascorsi oltre cinque mesi dalla somministrazione della seconda. Dal ministero della Sanità sono arrivate direttive alle casse mutue di organizzarsi in maniera adeguata ed è, di fatto, il primo Paese al mondo a compiere un passo del genere. Un team di esperti ha consigliato al governo di passare alla distribuzione della terza dose dopo aver notato un calo nell’efficacia del vaccino fra quanti sono stati immunizzati sei mesi fa.

Per Pfizer/BioNTech maggiore protezione contro Delta

Una terza dose di vaccino per il Covid rafforza la protezione contro la variante Delta a dire dei ricercator di Pfizer. Nuovi studi mostrano che una terza dose ha effetti neutralizzanti della variante Delta cinque volte maggiori per coloro fra i 18 e i 55 anni dopo la seconda dose, e 11 volte maggiori per coloro fra i 65 e gli 85 anni”. Saranno le autorità, secondo l’azienda produttrice, a determinare «se e a chi raccomandare» una eventuale ulteriore inieizione.

Ue rafforza le sue riserve

«Siamo molto consapevoli che servirà un rafforzamento del vaccino», spiega un portavoce della Commissione europea. In ballo un nuovo accordo con BioNTech/Pfizer che prenota per la Ue 1,8 miliardi di dosi se saranno ritenute utili a contrastare le varianti o vaccinare altri gruppi come ragazzi e bambini. Opzionate anche 150 milioni di dosi di Moderna, «sempre in vista di essere meglio preparati». Fermo restando che «tutte le decisioni saranno prese in base alle evidenze scientifiche».