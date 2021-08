Vaccino agli under 19 senza prenotazione. Ecco come funziona regione per regione

3' di lettura

Con il Ferragosto alle spalle, la campagna di vaccinazione tenta l’accelerazione in vista delle riaperture di settembre, in primis l’avvio dell’anno scolastico. Determinante ad imprimere nuovo impulso alle somministrazioni, dopo il fisiologico rallentamento dell’ultimo weekend, potrebbe rivelarsi la possibilità, entrata in vigore ieri 16 agosto, per tutti i teen-ager di accedere al vaccino senza prenotazioni. I ragazzi tra i 12 e i 18 anni potranno vaccinarsi con Pfizer e Moderna. Nei giorni scorsi il Commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo ha scritto alle Regioni una lettera chiedendo per loro una “corsia preferenziale” in vista della ripresa della scuola a settembre, con l’obiettivo di immunizzare quel milione e 600mila ragazzi che non hanno fatto neanche una dose. Il via libera per gli under 18 coincide anche con l’arrivo, già da questa settimana, di circa dieci milioni di dosi, tre in più del previsto.

Lombardia, serve la prenotazione

In Lombardia, regione che in accordo con la struttura commissariale ha scelto di proseguire con prenotazione obbligatoria per tutte le fasce, sono poco meno di 495.000, pari al 65% del totale, gli adolescenti che hanno aderito alla campagna vaccinale. Di questi, 379.699 (circa il 50%) hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino, mentre sono 234.208 i giovani (30%) che hanno già completato il ciclo vaccinale.

Friuli Venezia Giulia, alcune corsie preferenziali ma consigliata la prenotazione

In Friuli Venezia Giulia per la fascia “teen” è stata predisposta una corsia preferenziale con orari ad hoc e appuntamenti potenziati. Le offerte vaccinali delle tre Aziende sanitarie prevedono delle integrazioni con date e orari diversi a seconda del territorio di appartenenza. Ferma restando la possibilità di accedere liberamente in alcune sedi - solo per la somministrazione della prima dose - viene consigliata la prenotazione per questioni organizzative, al fine di evitare assembramenti e per garantire l’erogazione della prestazione. Meglio quindi ricorrere alla prenotazione tramite gli usuali canali webapp, Cup, call center, farmacie e online sul portale https://vaccinazioni-anticovid19.sanita.fvg.it/prenotazione.



Veneto, vaccino libero dai 12 ai 25 anni

Per quanto riguarda il Veneto nello scorso weekend di Ferragosto sono stati 1.832 i ragazzi dai 12 ai 25 anni che si sono presentati ad accesso libero, su 13.772 somministrazioni in totale. Lo ha riferito il presidente della Regione Luca Zaia aggiungendo: “Per noi è buono. Ricordo ai giovani dai 12 ai 25 anni che possono recarsi in qualunque giorno in qualunque centro vaccinale e avere la vaccinazione”.

Liguria, open night in discoteca

In Liguria a Ferragosto sono stati oltre 1.300 i vaccini somministrati e al momento il 55% della popolazione ha completato il ciclo. La Regione, inoltre, ha organizzato altri ’open day’ vaccinali senza prenotazione nelle giornate del 18, 20, 23, 25 e 27 agosto. Sulla costa savonese prevista anche la prima open night italiana in discoteca con musica, cocktail e vaccino.