Vaccino, viaggi, scuole: senza intesa tra ex decide il magistrato (sentiti i figli)

Sulle scelte per i propri figli - in particolare se minori - accade non poche volte che i genitori, separati o divorziati, siano in disaccordo. Una condizione conflittuale ad ampio raggio. XSi va dall’educazione religiosa, ai viaggi all’estero fino alle scelte per l’istruzione. In questi ultimissimi anni si è aggiunta ovviamente l’emergenza sanitaria, con la decisione sul vaccino da fare o non fare. Si tratta di ponderazioni delicate, per le quali - va ricordato - conta anche la volontà del minore. Ma vediamo, nel dettaglio, cosa prevede la normativa in tema di scelte tra gli ex, partendo proprio dal vaccino.



Con l’apertura degli hub vaccinali ai bambini tra i 5 e gli 11 anni dopo il via libera dell’Aifa alla somministrazione di dosi ridotte e con formulazione specifica per l’età scolare, molto colpita dai contagi, impennano le liti tra genitori. Accade spesso, infatti, che uno sia favorevole e l’altro no. Ma, come gia scritto, il nodo vaccino è solo uno dei tanti motivi che accendono aspri confronti tra madre e padre.

Pensiamo al momento dell’iscrizione scolastica, quando si bisticcia sulla scelta tra istituti privati e pubblici o laici e religiosi, sulla fede da indottrinare, ai casi in cui si voglia portare il figlio all’estero per le vacanze e l’altro lo vieti.

Frequenti anche le ipotesi in cui, dopo la separazione, uno dei due – per esigenze di lavoro o per dare un taglio netto al passato – decida di trasferirsi in un’altra città rendendo più difficoltoso al non collocatario l’esercizio del diritto di visita.

In tutte queste evenienze bisogna partire da un dato: l’affido condiviso, che è la regola, vuole che le scelte più importanti per la prole siano prese di comune accordo visto che l’esercizio della responsabilità spetta ad entrambi i genitori anche a rapporto ormai naufragato.