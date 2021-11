Vademecum per le feste: dall’incognita viaggi al cenone di Capodanno

Ascolta la versione audio dell'articolo

La ripresa dei contagi in Italia, con alcuni territori (in prima fila Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) che potrebbero passare dalla zona bianca a quella gialla, e la corsa di quelli in alcuni Paesi europei, con il caso emblematico dell’Austria che per prima giocherà la carta del lockdown generale, da lunedì 22 novembre, fanno sì che il periodo delle feste natalizie e del Capodanno sia particolarmente sotto osservazione.

Chi pensa di andare all’estero, in particolare, non può far altro che tener d’occhio fino all’ultimo le notizie e i resoconti giornalieri dei singoli Paesi sulla pandemia (guarda i dati di Lab24 sul contagio nei Paesi europei). Indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni del viaggio, va considerato che qualsiasi spostamento, in questo periodo, può comportare un rischio di carattere sanitario. È utile visitare il sito del ministero degli Esteri “Viaggiare sicuri” per gli aggiornamenti sui singoli paesi. La raccomandazione è di pianificare con massima attenzione ogni aspetto del viaggio. Anche l’Ue è pronta a rivedere la proprio raccomandazione sui viaggi, e potrebbe suggerire una maggiore “sorveglianza”, ad esempio riducendo da 48 a 24 ore la validità dei tamponi.

Ecco allora le mascherine obbligatorie anche all’aperto se si passa dalla bianca alla gialla (senza dimenticare, in questa ipotesi, una minore capienza per cinema, teatri e stadi e discoteche chiuse) e il green pass per fare lo shopping nei mercatini. Chi va in montagna deve partire nella convinzione di dover rispettare le regole anti covid. Per il ristorante non ci sono limiti: in occasione del passaggio in giallo della Sicilia il 30 agosto scorso infatti la faq del governo non hanno menzionato il limite dei 4 commensali allo stesso tavolo, il che fa pensare che non dovrebbe più essere in vigore. E la tavolata di Capodanno potrebbe essere salva.

In generale, per Natale gran parte del Paese sarà in zona bianca, con le restrizioni al minimo, ma alcune regioni rischiano di cambiare colore. Ecco un vademecum per prepararsi al secondo Natale dell’era Covid.

Viaggi e spostamenti

In zona bianca ci si sposta liberamente all’interno del Paese, serve il Green pass per prendere l’aereo o i treni a lunga percorrenza. Se una regione dovesse passare in zona arancione scatterebbero dei limiti agli spostamenti, che sarebbero liberi solo se effettuati all’interno del proprio comune (è comunque possibile raggiungere la seconda casa). Se poi la zona diventa rossa, scatta il lockdown. Non si può uscire di casa se non per comprovate esigenze di lavoro, per motivi di salute o di necessità. Esigenze che si dimostrano tramite autocertificazione. Chi ha il Green pass può muoversi liberamente fra le regioni.