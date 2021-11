Vademecum opere d’arte

A chi serve

Ad appassionati e collezionisti che posseggono opere d’arte, oggetti preziosi e da collezione per proteggerle lì dove sono conservati. La protezione di questi beni è affidata per lo più ai sistemi di allarme e a polizze furto adattate alla necessità, mentre le insidie per i capolavori si nascondono in eventi fortuiti, fenomeni naturali o disattenzioni dovute ad agenti esterni (le pulizie per esempio): una lunga serie di casi imprevedibili da cui possono derivare danni parziali o la perdita definitiva dell’opera. Le coperture possono essere all risk assicurando qualsiasi evento (quindi terremoti, alluvioni, allagamenti, ecc.) tranne limitate esclusioni (come usura, deterioramento, polveri, umidità, ecc.) e possono andare a coprire oggetti statici, lì dove di solito vengono conservati o esposti, spesso la casa. Vi sono poi polizze che proteggono le opere in movimento (da chiodo a chiodo), per esempio per una mostra in un museo. In Italia le tre principali compagnie assicurano il 64% del mercato danni che ha uno stock nell’arte in valore di circa 40 milioni, solo una ha costituito un anno fa la divisione dedicata all'arte, poi ci sono le compagnie specializzate.

Attenzione a...

Il mondo del collezionismo in Italia ha un basso tasso di assicurazione delle collezioni d’arte, affidando tale protezione a polizze generiche come quelle sulla casa o sul furto e incendio. In caso di danni, sebbene la polizza standard coprirà il sinistro dei beni d’arte presenti in casa, non saranno affatto adeguati i massimali che possono arrivare a coprire solo parte del danno o gli interventi di restauro. Le polizze “fine art”, invece, vanno a proteggere proprio la perdita di valore dopo il danno, indennizzano il restauro e l’eventuale deprezzamento dell’opera. E franchige e massimali possono essere taylor made. I contratti a stima accettata prevedono la valutazione condivisa del valore della collezione e in caso di sinistro non pongono in discussione il valore di ogni pezzo.