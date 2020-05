Vademecum Entrate: dal fondo perduto per le Pmi ai bonus vacanze Un contributo fino a 500 euro per le famiglie, che scende a 150 se il nucleo è composto da una sola persona. Via libera al credito di imposta per la sanificazione di Patrizia Maciocchi

(Reuters)

Un contributo fino a 500 euro per le famiglie, che scende a 150 se il nucleo è composto da una sola persona. Via libera al credito di imposta per la sanificazione

3' di lettura

Dai contributi a fondo perduto, ai bonus vacanze, dallo stop all’Iva sulle mascherine ai crediti di imposta per la sanificazione. È on line il vademecum dell’Agenzia delle Entrate, con tutte le novità fiscali e le agevolazioni contenute nel decreto rilancio (Dl 34/2020), in favore di famiglie e imprese per fronteggiare l’emergenza Coronavirus



Benetti: post-Covid, aiuti a fondo perduto anche a professionisti

Adeguamento e sanificazione dei luoghi di lavoro

È fissato al 60% il credito di imposta, per le spese di sanificazione e adeguamento dei luoghi di lavoro aperti al pubblico. Un “beneficio” in favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che riguarda anche l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per tutelate la salute di lavori e utenti.

Casa ed energia

Via libera alle detrazioni del 110% per le spese, sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, relative agli interventi di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico e per installare impianti fotovoltaici e infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Tre le vie per fruire del bonus: 5 rate annuali di pari importo, trasformazione in credito d’imposta o sconto per un importo pari alla detrazione.