Vaimoo vince il CES 2021 Innovation Awards Honoree La soluzione di e-bike sharing firmata Vaimoo è stata l'univa innovazione italiana premiata al Ces 2021 Innovation Awards Honoree di Las Vegas

A Las Vegas i premi parlano anche italiano. Vaimoo, la soluzione di e-bike sharing connesso attiva a Copenaghen e Rotterdam e progettata dalla multinazionale italiana Mermec che opera nei settori delle tecnologie avanzate per il trasporto, si è aggiudicata il CES 2021 Innovation Awards Honoree nella categoria Vehicle Intelligence and Transportation.

Vaimoo, unica innovazione italiana premiata, è la soluzione completa di e-bike sharing composta da biciclette elettriche, stazioni di ricarica ed app per l’utilizzo del servizio che consente di migliorare la distribuzione e la manutenzione della flotta a due ruote attraverso algoritmi di intelligenza artificiale, dati di geolocalizzazione e parametri di funzionamento provenienti dal campo in tempo reale.

Il sistema è progettato per essere adattabile ad ogni scenario di micromobilità e di trasporto dell'ultimo miglio, sia pubblico che privato, e sfrutta tutte le potenzialità delle tecnologie IoT (Internet of Things) per una rapida integrazione con altri mezzi come metro, treno o autobus, al fine di garantire un’esperienza di viaggio unica ed integrata. Parallelamente Mermec ha annunciato un nuovo accordo con la svedese Voi Technology, che ha scelto le e-bike connesse.

Vaimoo per estendere il proprio servizio di sharing anche nel Regno Unito.