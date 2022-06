Vaiolo delle scimmie, l’Europa inizia a vaccinare. Cosa non torna nei focolai

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Germania, la Francia e la Gran Bretagna hanno rotto gli indugi: la vaccinazione contro il cosiddetto vaiolo delle scimmie o monkeypox è consigliata a tutti i maggiorenni che siano entrati in contatto con una persona infetta o a rischio, come il personale medico e di laboratorio che lavora in ambito infettivologico, e uomini che abbiano frequenti relazioni sessuali con altri uomini.

Il vaccino consigliato è Imvanex dall’azienda danese Bavarian, prodotto di seconda generazione, cioè realizzato con...