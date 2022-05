Vaiolo delle scimmie, primi casi in Italia e Francia. Come si trasmette e con quali sintomi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Casi sospetti o confermati di vaiolo delle scimmie (monkeyp), una rara infezione virale correlata al vaiolo, sono stati segnalati negli Stati Uniti, in Canada e in diversi paesi europei, Italia e Francia comprese, segnando un insolito focolaio internazionale di una malattia tipicamente limitata all’Africa. I casi a oggi sarebbero una cinquantina.

La segnalazione del primo caso sospetto in Francia è stata annunciata nella serata di giovedì 19 maggio dal ministro francese alla Salute, nella regione di Parigi/Ile-De-France.

Il primo caso italiano di vaiolo delle scimmie è stato identificato all’Istituto Spallanzani di Roma. «Si tratta di un giovane adulto di ritorno da un soggiorno alle isole Canarie - riferisce l’Istituto nazionale per le Malattie infettive capitolino - E sono in fase di accertamento altri due casi». Ma i casi erano già stati segnalati anche in Gran Bretagna, Portogallo, e Spagna e non sono più tutti legati a viaggi in aree a rischio come la Nigeria.

«Dobbiamo fare molto bene il tracciamento e far sì che si fermi un focolaio che è partito -. dice Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, commentando il primo caso italiano isolato allo Spallanzani - Una cosa positiva è che chi è vaccinato per il vaiolo dovrebbe essere coperto, ma questa vaccinazione nel 1977 è stata sospesa (ed è stata definitivamente abrogata nel 1981). Una parte importante della popolazione non ha il vaccino del vaiolo e potrebbe essere scoperta. Non c’è una cura specifica per il vaiolo, in genere queste forme si autolimitano, hanno una durata e poi si risolvono. I rischi sono quelli di un’infezione intra-umana, ovvero che ci possa essere trasmissione a più persone se esce da questi cluster che abbiamo avuto soprattutto tra persone omosessuali, e può diventare un problema».

Cronologia dei casi

Se una spia d’allarme si era accesa il 7 maggio con un primo caso importato segnalato dal Regno Unito, il 13-14 maggio nuova segnalazione sempre dal territorio britannico: altri 2 casi (e un altro probabile, secondo quanto riporta l’Organizzazione mondiale della sanità) sono stati identificati fra persone della stessa famiglia, ma «senza una storia recente di viaggi e nessun contatto con il caso segnalato il 7 maggio», fa il punto anche il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie Ecdc.