Vaiolo scimmie, ricercatore Sacco: è variante meno pericolosa

Mentre si moltiplicano i Paesi dove sono stati scoperti casi di vaiolo delle scimmie - da ultimo Francia, Irlanda e Messico, Davide Mileto, microbiologo del laboratorio di Microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, tranquillizza l’opinione pubblica spiegando che avere isolato il virus ha consentito di avere materiale per capire le differenze tra questo vaiolo delle scimmie e quello rilevato per la prima volta nel 1958. «Ne esistono due varianti, tutte due originatesi in Africa - ha spiegato oggi - e una è più pericolosa dell’altra. Fortunatamente sembra che l’epidemia che c’è attualmente in Europa è dovuta al virus meno patogeno».

Proprio ieri, infatti, è stato isolato il “monkeypoxvirus”, responsabile del vaiolo delle scimmie attualmente presente in Europa, insieme alla sua collega ricercatrice Miriam Cutrera. «Adesso - ha spiegato Mileto - si potranno testare dei farmaci antivirali, ad oggi poco disponibili contro questo virus».

