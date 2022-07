Vaiolo delle scimmie, San Francisco dichiara lo stato di emergenza. In Italia 426 casi

Ascolta la versione audio dell'articolo

San Francisco sta dichiarando lo stato di emergenza sanitaria pubblica locale per il vaiolo delle scimmie. «Questa dichiarazione entrerà in vigore a partire dal 1° agosto e ci consentirà di preparare e dedicare risorse per prevenire la diffusione», ha spiegato sui social il sindaco London Breed. In questo momento, a San Francisco ci sono 261 casi diagnosticati di vaiolo delle scimmie, che la rendono la città americana con più casi.

In Europa segnalati 12.761 casi

Sul fronte europeo invece sono 12.761 i casi di vaiolo delle scimmie segnalati al sistema Tessy da 32 paesi Ue/See e dalla regione europea dell’Oms. Il dato è aggiornato al 26 luglio ed è stato riportato dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

La situazione in Italia

Per l’Italia vengono indicati 426 casi, in linea con l’ultimo bollettino nazionale. Dei casi registrati su Tessy per i quali era disponibile il sequenziamento, 171 sono stati confermati come appartenenti al ’clade’ Africa occidentale.

I sintomi più comuni

La maggior parte dei casi riguarda persone di età compresa tra 31 e 40 anni (41%) e maschi (99,4% degli infettati). Fra i contagiati per i quali è noto lo stato Hiv, il 37% è sieropositivo al virus dell’Aids.

L’infezione si è presenta con un’eruzione cutanea (94,7%) e sintomi sistemici come febbre, affaticamento, dolori muscolari, vomito, diarrea, brividi, mal di gola o mal di testa (67%). Nessun decesso è stato segnalato nella regione europea.