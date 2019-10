Val di Cembra, sui passi di Albrecht Dürer tra manieri e piramidi

Un paesaggio di vigneti

Arrivando oggi in valle di Cembra da Trento o dalla val di Fiemme, ma anche sorvolandola in elicottero per una “escursione” speciale, colpisce immediatamente il disegno paesaggistico ricamato dai vigneti. La valle è infatti una fra le zone più caratteristiche della regione con i suoi vigneti terrazzati sostenuti da muretti a secco.

I vigneti

Terra di grande tradizione vinicola e di grappe aromatiche, l’area cembrana è particolarmente conosciuta e apprezzata per i suoi Müller Thurgau, Chardonnay, Pinot nero, Schiava e Rupinio. E il paesaggio non è dominato da grandi estensioni monocolturali, bensì da piccoli appezzamenti inerpicati sui versanti delle alture che i piccoli produttori coltivano con passione, talvolta vinificando non per fini commerciali ma per accogliere gli ospiti in casa propria.

«C’è fermento e molti giovani stanno tornando al vigneto, anche se la media delle superfici per azienda nella nostra area rimane inferiore all’ettaro» conferma Mattia Clementi, presidente del Comitato Mostra Valle di Cembra che con il supporto della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino organizza la rassegna Müller Thurgau: Vino di Montagna (nel 2019 ha celebrato la 32esima edizione).

Eppure i contadini non fanno solo uva, sottolinea Clementi. «Per ogni ettaro è necessario impiegare circa 800 ore di lavoro, tutto a mano – spiega - senza contare il mantenimento dei muretti a secco che sono fondamentali. Ecco che i nostri viticultori prima di tutto mantengono il territorio, lo proteggono, lo rendono bello e dunque sono anche una risorsa per il turismo».

Enoturismo tra muretti a secco

Attraversare in bici o a cavallo filari di vite alternati ad alberi di melo rigogliosi è un’esperienza rilassante e appassionante, seguendo il limitare del bosco e finendo per imbattersi in una pieve o nei resti del castello. E girovagando per la valle si possono scoprire il Lago di Santa Colomba, il Lago Santo e il Lago di Lases, tre splendidi specchi d’acqua perfetti per un momento di relax o per la pesca. Un altro punto di attrazione è il Roccolo Mosaner, una struttura vegetale ideata in passato per la cattura degli uccelli e oggi centro ornitologico di monitoraggio dei flussi migratori; in autunno e in primavera si può seguire direttamente l’attività scientifica di inanellamento e di studio degli uccelli.