Piemonte. Andar per Dimore Storiche

Il più grande museo diffuso d'Italia riapre le porte. Domenica 22 maggio torna la Giornata Nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI), giunta quest'anno alla XII edizione. Oltre 400 luoghi esclusivi di tutta la Penisola, testimoni di arte e storia a cavallo dei secoli - castelli, rocche, ville, parchi storici e giardini segreti - saranno visitabili gratuitamente, in un'immersione nel “Bello” che rende ancora oggi il nostro Paese unico nel suo genere. In Piemonte e Valle d'Aosta sono, ad oggi, 23 le dimore ADSI aperte per la Giornata Nazionale come Villa Albertini a Gressoney Saint Jean (AO) , Villa Malfatti di San Giorgio Canavese (To). Da segnalare che il 22 maggio coincide con la giornata “clou” del Salone Internazionale del Libro di Torino.

Evento di spicco a cui alcune dimore storiche del Piemonte dedicano un omaggio: dall'apertura di biblioteche che custodiscono autentiche rarità, alla presentazione di volumi legati a storie di famiglia. A Casa Lajolo di Piossasco (TO) per esempio si potranno ammirare volumi facenti parte il patrimonio librario della dimora dedicati al tema botanico mentre al Castello di Robella (AT) c'è una vastissima biblioteca in italiano, francese e inglese, nota per un tesoro di opere letterarie e storiche in lingua russa, lascito del governatore di Saratov Alexei Alexeievich Zubov.