Valle D'Aosta. A Cervinia per Cervinia CineMountain

Conto alla rovescia per la XXVI edizione del Cervino CineMountain, il festival del cinema di montagna più alto d'Europa che ogni anno, ai piedi del Cervino, assegna il Grand Prix des Festival, l'ormai noto Oscar al miglior film di settore oltre ai premi del Concorso Internazionale. Dal 29 luglio al 5 agosto a Cervinia e Valtournenche ti aspetta una settimana ricca di proiezioni, per un nuovo viaggio che ti porterà ai confini del mondo, tra i popoli, le tradizioni e le culture, ma anche introspettivo, attraverso le singole storie dei protagonisti alla ricerca di loro stessi o delle loro radici, ognuno con il proprio tempo, a volte sospeso nel proprio spazio, fisico e interiore. E poi le grandi imprese alpinistiche, le avventure e le spedizioni nei luoghi più estremi e i grandi temi della più stretta attualità, con al centro la montagna come paradigma di personali sfide quotidiane. Saranno giorni ricchi di appuntamenti, tra matinées letterarie, come quella con Edoardo Raspelli che racconterà i segreti dei vini di montagna, e grandi serate con ospiti italiani e internazionali, come l'ultra runner più famoso al mondo, Kilian Jornet, che insieme a Marino Giacometti e Bruno Brunod celebreranno alcuni anniversari importanti per lo skyrunning, e tanti altri. Al centro di tutto c'è Cervinia e il suo territorio, da esplorare facendo trekking, gustando le eccellenze locali, godendo della natura ai piedi dell'iconica vetta alpina. Apre il festival Alessandro Borghi che svelerà aneddoti e segreti del successo di “Le otto montagne”. Da non perdere il 1 agosto A ognuno il suo Everest… e il suo Cervino” serata che il festival del cinema di montagna dedica alle due vette mitiche che hanno visto realizzarsi sogni e conquiste, ma anche delusioni e fallimenti. Protagonista della serata sarà Marino Giacometti, che di cime ne ha raggiunte molte e che nel suo primo libro ricorre all'Everest come obiettivo simbolico, uno stimolo a dare il meglio, nella vita quotidiana o sportiva, in base alle proprie aspirazioni e capacità.

