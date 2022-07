Val D'Aosta. A Courmayeur per un viaggio al centro della terra

A volte il divertimento e la meraviglia si misurano in passi. Come quelli dietro i geologi per farsi rivelare i segreti delle Alpi intorno a Courmayeur, sperimentando trekking, astronomia, fotografia, perfino golf talvolta in modalità notturna, avvolti da un manto di stelle. E' quanto promette il ricco calendario del Géofestival, organizzato dall'Associazione Beaufortain Géo Découvertes in Savoia e Alta Savoia che quest'anno approda da questo lato del Monte Bianco. La rassegna, vero e proprio “viaggio al centro della pietra”, coinvolge i geologi, che diventano guide, divulgatori e intrattenitori, raccontando in diretta le caratteristiche più affascinanti delle montagne. Immersione a 360 gradi nell'alta Val Veny, nel Mont de la Saxe fino a Punta Helbronner, con un appuntamento il 2 agosto accessibile anche alle persone con disabilità. Il fascino della montagna si scopre anche di notte quando i suoni del bosco diventano più suggestivi e i profumi più intensi ad esempio in occasione di “Vaghe stelle dell'Orsa” che ogni martedì, fino al 30 agosto, consente di camminare accompagnati dalle guide naturalistiche per scoprire storie e miti legati alle costellazioni: Cassiopea, l'Orsa Maggiore, Antares. I mercoledì, invece, fino al 31 agosto, sono dedicati al Bagno di Foresta immersione benefica nella natura per assorbire l'energia di un luogo magico. Si sale in funivia con Skyway Monte Bianco condividendo musica, chiacchiere e degustazioni, e si scende a piedi, con la pila frontale durante Skyway Sunset Trekking insieme alle guide escursionistiche della Società Guide di Courmayeur. Infine, da non perdere un intero weekend da fotografo in Val Veny, dove le stelle scintillano per via dell'assenza di inquinamento luminoso: il 10 e l'11 settembre quando ben guidati si punta l'obiettivo verso l'alto e si imparano le basi della fotografia in notturna e di quella astronomica

Per ulteriori informazioni: Geofestival ; Whisper Alp; Monte Bianco; Trekking-habitat