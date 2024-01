Val D’Aosta / Hotel Hermitage

L’Hotel Hermitage si trova a Breuil-Cervinia sotto la vetta più nobile d’Europa: il Cervino. L’Hermitage è un tipico chalet di montagna in legno e pietra a 2050 metri sul livello del mare, circondato da larici, che dal 1975 offre l’atmosfera dei rifugi di alta quota e l’accoglienza unica, raffinata e invitante della famiglia Neyroz. Una tradizione autentica di ospitalità di montagna presente in ogni angolo dell’hotel. Per ridurre il suo impatto ambientale, l'Hotel Hermitage ha introdotto delle buone pratiche nella sua gestione che riguardano il consumo energetico, il risparmio idrico, l’utilizzo di prodotti biodegradabili e l’ottimizzazione della raccolta differenziata. L'acqua proviene da sorgente naturale presente nella proprietà dell' hotel che viene monitorata regolarmente; l'elettricità è prodotta da sistemi idroelettrici ed è stato ridotto il suo consumo grazie all'utilizzo di lampade LED. L'hotel ha anche due orti biologici per la produzione km 0 di ortaggi, patate, piante aromatiche e fiori. L’altro progetto eco riguarda il recupero dei Rascard, nome di una tradizionale capanna che veniva utilizzata nel campo per conservare il grano una volta raccolto. L'Hotel Hermitage possiede due Rascard entrambi riconosciuti come "documenti" storici, uno del 1862 vicino l'hotel e un'altro del XVI secolo situato nei pressi dell'orto biologico a circa 1 km. Il Rascard del 1862 è stato completamente ristrutturato ed è arredato con mobili antichi e oggetti di artigianato locale. È prevista la ristrutturazione anche del secondo Rascard con l'obiettivo di tramandare questi antichi luoghi di conservazione dei cereali costruiti in modo da evitare la formazione di umidità e l‘attacco dei roditori.

